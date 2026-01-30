سوريا تعلن محيط مخيم الهول "منطقة أمنية مغلقة"

أعلنت السلطات ، المنطقة المحيطة بمخيم "الهول" في شمال ، "منطقة أمنية مغلقة"، بحسب تعميم عسكري الجمعة.



وأصدرت هيئة العمليات في تعميمًا مرفقًا بخريطة، ونص على "المنطقة المحددة منطقة أمنية مغلقة، والطريق الموضح طريقًا أمنيًا يسمح المرور منه دون التوقف".



والمنطقة هي محيط ، أما الطريق المحدد فهو شارع يمر من داخل هذه المنطقة.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دخلت السورية مخيم "الهول" بعد انسحاب القوات منه في إطار ترتيبات تم التوصل إليها بين الطرفين.



يضمّ المخيم نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالي 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض معظم بلدانهم استعادتهم. (ارم نيوز)



