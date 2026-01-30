تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
سوريا تعلن محيط مخيم الهول "منطقة أمنية مغلقة"
Lebanon 24
30-01-2026
|
06:25
أعلنت السلطات
السورية
، المنطقة المحيطة بمخيم "الهول" في شمال
شرق سوريا
، "منطقة أمنية مغلقة"، بحسب تعميم عسكري الجمعة.
وأصدرت هيئة العمليات في
الجيش السوري
تعميمًا مرفقًا بخريطة، ونص على "المنطقة المحددة منطقة أمنية مغلقة، والطريق الموضح طريقًا أمنيًا يسمح المرور منه دون التوقف".
والمنطقة هي محيط
مخيم الهول
، أما الطريق المحدد فهو شارع يمر من داخل هذه المنطقة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دخلت
قوات الأمن
السورية مخيم "الهول" بعد انسحاب القوات
الكردية
منه في إطار ترتيبات تم التوصل إليها بين الطرفين.
يضمّ المخيم نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالي 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض معظم بلدانهم استعادتهم. (ارم نيوز)
