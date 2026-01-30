تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
جندي روسي يرتدي "زي بطريق".. وهذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
30-01-2026
|
06:33
انتشر عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يُوثق مقتل جندي روسي عمل على ارتداء "زي بطريق" أثناء انتقاله على الثلوج، وذلك في إطار سعيه للتخفي في ظل تحليق طائرة مسيرة أوكرانية فوقه.
اللقطات أظهرت أن كاميرا الطائرة المسيرة اقتربت من الجندي، فيما أظهرت أيضاً آثار أقدامه الواضعة قبل أن يتم قصفه ومقتله بواسطة الطائرة.
والحادثة وقعت يوم 26 كانون الثاني 2026 في إحدى مناطق المواجهة، فيما علق جنود أوكرانيون على الحادثة بالقول: "لدينا طيور بطريق تتجول هنا… لم يعد هناك بطريق بعد الآن".
إلى ذلك، ذكر موقع "TCH" الأوكراني أن الجندي الروسي كان يرتدي معطفًا حراريًا خاصًا مضادًا للتصوير الحراري، يُعرف باسم "بونشو"، ويُستخدم للحد من قدرة الطائرات المسيّرة على اكتشاف الأهداف البشرية.
ويأتي هذا المعطف مزوداً بقناع، إلا أن تصميمه الخارجي، لا سيما في منطقة الرأس، جعله يبدو شبيهاً بالبطريق أثناء تحركه فوق الثلوج، وهو ما لفت الانتباه في المشهد المتداول.
