Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اعتراف إسرائيلي جديد.. إقرار بقتل 70 ألف شخص في غزة

Lebanon 24
30-01-2026 | 06:56
اعتراف إسرائيلي جديد.. إقرار بقتل 70 ألف شخص في غزة
اعتراف إسرائيلي جديد.. إقرار بقتل 70 ألف شخص في غزة photos 0
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار، أن الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل حوالي 70 ألف فلسطيني خلال الحرب في غزة، بعد أن شكك في وقت سابق في أعداد القتلى، التي ذكرها مسؤولو الصحة بالقطاع.


وذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي ووسائل إعلام أخرى، استناداً إلى إحاطة جرت، أمس الخميس، مع مسؤولين عسكريين كبار، أن الجيش أقر، وفق التقديرات، بمقتل حوالى 70 ألفاً من سكان غزة خلال الحرب، دون احتساب المفقودين".


وأضاف: "نقوم حالياً بتمييز الإرهابيين عن أولئك الذين لم يتورطوا".


ورداً على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي إن "التفاصيل المنشورة لا تعكس البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي ".


وأضاف، "أي نشر أو تقرير حول هذا الموضوع سيصدر عبر القنوات الرسمية والمنظمة".
