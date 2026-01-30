الأحد... إسرائيل: قررنا فتح معبر رفح

أعلن الجيش ، أنه تقرّر فتح معبر 1 شباط.



وأضاف أن التشغيل سيكون بشكل جزئي وفي الاتجاهين، أمام حركة محدودة للأشخاص فقط، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي.



كما أوضح أنه سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل ، وتحت إشراف بعثة ، على غرار الآلية التي طُبِّقت في كانون الثاني 2025. (العربية)

