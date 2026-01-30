تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الإيراني: أي تهديد لإيران سينعكس على كامل المنطقة

Lebanon 24
30-01-2026 | 07:31
A-
A+

وزير الخارجية الإيراني: أي تهديد لإيران سينعكس على كامل المنطقة
وزير الخارجية الإيراني: أي تهديد لإيران سينعكس على كامل المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة لم تُظهر في السابق التزامًا حقيقيًا بالاتفاقات والمفاوضات، مشددًا على أن إيران لن تقبل أي إملاءات خارجية، وستواصل الدفاع عن أمنها واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة إسطنبول، حيث حذر من أن أي تهديد يستهدف إيران لن يقتصر عليها وحدها، بل سينعكس على كامل جغرافيا المنطقة، في إشارة إلى التداعيات الواسعة لأي تصعيد عسكري محتمل.

وأضاف أن بلاده مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية، شريطة أن تتم من موقع الندية والاحترام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن إيران لن تخضع للضغوط أو السياسات الإملائية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة بالقوة، محذرًا من أن المسار الحالي للتطورات الإقليمية يسير في اتجاه خطير، ومتهمًا إسرائيل باتباع سياسة توسعية قائمة على الحرب وزعزعة استقرار دول المنطقة.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، قال عراقجي إن إيران وتركيا تقفان إلى جانب بعضهما في أوقات الرخاء والشدة، مثمنًا مواقف أنقرة الداعمة لطهران في مواجهة ما وصفه بالعمليات الإرهابية التي تُدار من خارج الحدود.

وأوضح أنه بحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في غزة والعراق وسوريا، مؤكدًا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ما وصفه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، إلى جانب دعم وحدة سوريا واستقرارها، واحترام إرادة الشعب العراقي ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه. (ارم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران تتعمق يوما بعد يوم
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال مع نظيره السعودي: إيران ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تهديد خارجي
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة لا تستهدف إيران فقط بل ستنتشر إلى مناطق أخرى
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الفلسطينيين

الإسرائيلي

إسرائيل

التزام

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-30
Lebanon24
10:53 | 2026-01-30
Lebanon24
10:41 | 2026-01-30
Lebanon24
10:35 | 2026-01-30
Lebanon24
10:30 | 2026-01-30
Lebanon24
10:09 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24