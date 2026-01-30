تداول نبوءة للعرافة بابا فانغا... ماذا قالت فيها عن حدث كبير سيحصل في العام 2026؟

تزامن ارتفاع أسعار في مع تداول نبوءات للعرافة البلغارية وتوقعاتها عن أزمات اقتصادية واضطرابات عالمية كبرى.



وتحدثت تقارير ومنشورات أن العرافة البلغارية توقعت حدوث أزمة مالية عالمية كبرى في عام 2026، يمكن أن تؤثر بشدة على المصارف والأنظمة المالية، ما قد يعزز الطلب على الذهب بصفته ملاذ آمن. (روسيا اليوم)

