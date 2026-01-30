لاريجاني رداً على دول الاتحاد الأوروبي: سنعتبر جيوشكم "إرهابية"

رداً على تصنيف للحرس الثوري ، منظمة إرهابية، أعلن أمين للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده ستعتبر جيوش التي فرضت عقوبات على الحرس كيانات إرهابية أيضاً.

واعتبر لاريجاني في منشور على إكس اليوم الجمعة أن "الغرب لا يُعرّف الإرهاب، بل يستخدمه". وقال:" مساعدة القتلة في غزة، وزرع الإرهابيين، وهندسة انعدام الأمن هي سياسة، بينما حرب ضد داعش هي إرهاب".



كما أضاف أن هذا التصنيف، "يُظهر كيف شوّهت وأوروبا مفهوم الإرهاب".



وختم مشدداً على أن ستتخذ فوراً إجراءات مضادة. (العربية)