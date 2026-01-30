تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لاريجاني رداً على دول الاتحاد الأوروبي: سنعتبر جيوشكم "إرهابية"
Lebanon 24
30-01-2026
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
رداً على تصنيف
دول الاتحاد الأوروبي
للحرس الثوري
الإيراني
، منظمة إرهابية، أعلن أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده ستعتبر جيوش
الدول الأوروبية
التي فرضت عقوبات على الحرس كيانات إرهابية أيضاً.
واعتبر لاريجاني في منشور على إكس اليوم الجمعة أن "الغرب لا يُعرّف الإرهاب، بل يستخدمه". وقال:" مساعدة القتلة في غزة، وزرع الإرهابيين، وهندسة انعدام الأمن هي سياسة، بينما حرب
الحرس الثوري
ضد داعش هي إرهاب".
كما أضاف أن هذا التصنيف، "يُظهر كيف شوّهت
الولايات المتحدة
وأوروبا مفهوم الإرهاب".
وختم مشدداً على أن
طهران
ستتخذ فوراً إجراءات مضادة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلي ترحّب بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية"
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلي ترحّب بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية"
30/01/2026 18:12:08
30/01/2026 18:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"!
Lebanon 24
إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"!
30/01/2026 18:12:08
30/01/2026 18:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: إيران ستدرج القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي التي أدرجت الحرس الثوري على القائمة السوداء باعتبارها "إرهابية"
Lebanon 24
لاريجاني: إيران ستدرج القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي التي أدرجت الحرس الثوري على القائمة السوداء باعتبارها "إرهابية"
30/01/2026 18:12:08
30/01/2026 18:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق روسيا صاروخًا أسرع من الصوت على أوكرانيا "تصعيدًا واضحًا"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق روسيا صاروخًا أسرع من الصوت على أوكرانيا "تصعيدًا واضحًا"
30/01/2026 18:12:08
30/01/2026 18:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دول الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
الدول الأوروبية
المجلس الأعلى
الحرس الثوري
الإيراني
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هو دور العرب في لجم الحرب بين إيران وأميركا؟ صحيفة أميركية تشرح
Lebanon 24
ما هو دور العرب في لجم الحرب بين إيران وأميركا؟ صحيفة أميركية تشرح
11:00 | 2026-01-30
30/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "غارة صديقين"... فيديو وبيان للجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
عن "غارة صديقين"... فيديو وبيان للجيش الإسرائيليّ
10:53 | 2026-01-30
30/01/2026 10:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء
Lebanon 24
الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء
10:41 | 2026-01-30
30/01/2026 10:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تكشف ما دار في لقاء بوتين والشرع
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تكشف ما دار في لقاء بوتين والشرع
10:35 | 2026-01-30
30/01/2026 10:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "The Telegraph": حان وقت الحرب مع إيران
Lebanon 24
صحيفة "The Telegraph": حان وقت الحرب مع إيران
10:30 | 2026-01-30
30/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
11:28 | 2026-01-29
29/01/2026 11:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
14:00 | 2026-01-29
29/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدات جديدة في "حزب الله"... المواجهة التي ستخوضها مع إسرائيل "مصيرية"
Lebanon 24
وحدات جديدة في "حزب الله"... المواجهة التي ستخوضها مع إسرائيل "مصيرية"
12:00 | 2026-01-29
29/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
15:37 | 2026-01-29
29/01/2026 03:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2026-01-30
ما هو دور العرب في لجم الحرب بين إيران وأميركا؟ صحيفة أميركية تشرح
10:53 | 2026-01-30
عن "غارة صديقين"... فيديو وبيان للجيش الإسرائيليّ
10:41 | 2026-01-30
الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء
10:35 | 2026-01-30
تفاصيل جديدة تكشف ما دار في لقاء بوتين والشرع
10:30 | 2026-01-30
صحيفة "The Telegraph": حان وقت الحرب مع إيران
10:09 | 2026-01-30
ماذا قرّرت محكمة بريطانيّة بشأن قضيّة "فتاة الفندق"؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 18:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 18:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 18:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24