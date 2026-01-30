غوتيريش يُحذّر من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة

حذّر ، بأن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"، عازيًا ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.



وكتب في الرسالة المرسلة إلى سفراء الدول لدى : "تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرضنا لخطر الانهيار المالي، وستتدهور الأوضاع أكثر في القريب". (ارم نيوز)



