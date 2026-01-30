محمد بن زايد يتصل بالرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات الإقليمية

أجرى الشيخ زايد آل ، رئيس دولة ، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية .



وبحث الرئيس الإماراتي ونظيره خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".



كما استعرض الجانبان عدداً من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.. وأكد الرئيس الإماراتي في هذا السياق حرص بلاده على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميّين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.



وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



