Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

محمد بن زايد يتصل بالرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات الإقليمية

Lebanon 24
30-01-2026 | 09:25
محمد بن زايد يتصل بالرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات الإقليمية
محمد بن زايد يتصل بالرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات الإقليمية photos 0
أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث الرئيس الإماراتي ونظيره الإيراني خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.. وأكد الرئيس الإماراتي في هذا السياق حرص بلاده على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميّين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
