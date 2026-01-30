تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مطار نيامي بالنيجر

Lebanon 24
30-01-2026 | 10:04
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مطار نيامي بالنيجر
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مطار نيامي بالنيجر photos 0
قالت مجموعة "سايت إنتلجنس غروب" التي تتابع أنشطة التنظيمات الإرهابية، إن تنظيم داعش أعلن في بيان صدر اليوم الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار نيامي، عاصمة النيجر.

وذكر التلفزيون الحكومي في النيجر، أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم بينما قُتل 20 من منفذي الهجوم على العاصمة نيامي، واعتُقل 11 آخرون، عقب استجابة سريعة من الجو والبر، مضيفا أن معظم المهاجمين المعتقلين أصيبوا بجروح، وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

وفي التفاصيل، اقترب منفذو الهجوم المجهولون الذين شنوا هجوما على نيامي، من مخزون اليورانيوم الذي تم نقله من منجم تابع لشركة "أورانو" الفرنسية.

وسُمع دوي أسلحة نارية وانفجارات بالقرب من مطار "ديوري هاماني" الدولي في نيامي في وقت مبكر أمس الخميس، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وتقع المنشأة بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو، حيث قالت "فرانس برس" إنه جرى تخزين مسحوق اليورانيوم المركز المعروف باسم "يلوكيك" أوائل الشهر الجاري.    

واستولت القيادة العسكرية في النيجر على منجم "سومير" التابع لشركة "أورانو" في 2024، بعد أن اتهمت الشركة النووية الفرنسية بالتخطيط لوقف العمليات وبيع أسهمها دون اتباع إجراءات ملائمة.  (ارم نيوز)
