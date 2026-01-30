داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مطار نيامي بالنيجر

قالت مجموعة "سايت إنتلجنس غروب" التي تتابع أنشطة التنظيمات الإرهابية، إن تنظيم داعش أعلن في بيان صدر اليوم الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار نيامي، .



وذكر في النيجر، أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم بينما قُتل 20 من منفذي الهجوم على العاصمة نيامي، واعتُقل 11 آخرون، عقب استجابة سريعة من الجو والبر، مضيفا أن معظم المهاجمين المعتقلين أصيبوا بجروح، وفق "د ب أ".



وفي التفاصيل، اقترب منفذو الهجوم المجهولون الذين شنوا هجوما على نيامي، من مخزون اليورانيوم الذي تم نقله من منجم تابع لشركة "أورانو" .



وسُمع دوي أسلحة نارية وانفجارات بالقرب من مطار "ديوري هاماني" الدولي في نيامي في وقت مبكر أمس الخميس، بحسب وكالة " " للأنباء.



وتقع المنشأة بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو، حيث قالت "فرانس برس" إنه جرى تخزين مسحوق اليورانيوم المركز المعروف باسم "يلوكيك" أوائل الشهر الجاري.



واستولت في النيجر على منجم "سومير" التابع لشركة "أورانو" في 2024، بعد أن اتهمت الشركة النووية الفرنسية بالتخطيط لوقف العمليات وبيع أسهمها دون اتباع إجراءات ملائمة. (ارم نيوز)

