تفاصيل جديدة تكشف ما دار في لقاء بوتين والشرع

أعلنت المتحدثة باسم ماريا زاخاروفا أن ودمشق ناقشتا خلال المحادثات التي جرت في في 28 كانون الثاني تقديم المساعدة في حل المشكلات الاقتصادية في .



وقالت زاخاروفا: "نحن مستعدون لمساعدة الشعب والقيادة في التغلب على التحديات التي تواجههم خلال المرحلة الانتقالية، التحديات ذات الطابع الاقتصادي في المقام الأول. وقد نوقش هذا الموضوع إلى جانب مواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك... خلال المحادثات بين والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد في موسكو في 28 كانون الثاني"، بحسب "سبوتنك".



وأضافت: "روسيا دائما تمد يد العون للشعب السوري كلما احتاج إليها. نرى الآن، عندما دخلت هذه الدولة الصديقة مرحلة جديدة من تطورها التاريخي، فإنها تحتاج أيضا إلى الدعم، أولا وقبل كل شيء، في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، الذي تضرر بشكل خطير خلال الأزمة العسكرية السياسية التي طال أمدها".



Advertisement