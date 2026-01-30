تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

تفاصيل جديدة تكشف ما دار في لقاء بوتين والشرع

Lebanon 24
30-01-2026 | 10:35
تفاصيل جديدة تكشف ما دار في لقاء بوتين والشرع
تفاصيل جديدة تكشف ما دار في لقاء بوتين والشرع photos 0
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ودمشق ناقشتا خلال المحادثات التي جرت في روسيا في 28 كانون الثاني تقديم المساعدة في حل المشكلات الاقتصادية في سوريا.

وقالت زاخاروفا: "نحن مستعدون لمساعدة الشعب والقيادة السورية في التغلب على التحديات التي تواجههم خلال المرحلة الانتقالية، التحديات ذات الطابع الاقتصادي في المقام الأول. وقد نوقش هذا الموضوع إلى جانب مواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك... خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في موسكو في 28 كانون الثاني"، بحسب "سبوتنك".

وأضافت: "روسيا دائما تمد يد العون للشعب السوري كلما احتاج إليها. نرى الآن، عندما دخلت هذه الدولة الصديقة مرحلة جديدة من تطورها التاريخي، فإنها تحتاج أيضا إلى الدعم، أولا وقبل كل شيء، في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، الذي تضرر بشكل خطير خلال الأزمة العسكرية السياسية التي طال أمدها".
 
ماذا دار بين بوتين والشرع في موسكو؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 20:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال لقائه بوتين.. لماذا تذكّر الشرع الجنرال الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 20:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكرملين للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 20:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
