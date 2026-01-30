تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء

Lebanon 24
30-01-2026 | 10:41
الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء
الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء photos 0
أعلنت الأمم المتحدة، أن الحوثيين في صنعاء صادروا معدات وآليات تابعة لها، ونقلوها إلى موقع غير معلوم، من دون إذن مسبق أو تقديم مبررات رسمية.

وقال بيان صادر عن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، إن الحوثيين دخلوا إلى ما لا يقل عن ستة مكاتب أممية في صنعاء، كلها غير مأهولة حالياً بالموظفين، وقاموا بنقل معظم معدات الاتصالات الموجودة فيها، إضافة إلى عدد من مركبات الأمم المتحدة. (العربية)
