الحوثيون صادروا مركبات للأمم المتحدة في صنعاء

أعلنت ، أن الحوثيين في صادروا معدات وآليات تابعة لها، ونقلوها إلى موقع غير معلوم، من دون إذن مسبق أو تقديم مبررات رسمية.



وقال بيان صادر عن ومنسق للأمم المتحدة في اليمن ، إن الحوثيين دخلوا إلى ما لا يقل عن ستة مكاتب أممية في صنعاء، كلها غير مأهولة حالياً بالموظفين، وقاموا بنقل معظم معدات الاتصالات الموجودة فيها، إضافة إلى عدد من مركبات الأمم المتحدة. (العربية)

