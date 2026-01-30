تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين
Lebanon 24
30-01-2026
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
وزارة العدل
الأميركية، اليوم الجمعة، مزيداً من الوثائق من ملفات التحقيق الخاصة بها بشأن
جيفري
إبستين، مستأنفة بذلك نشر الوثائق بموجب قانون يهدف إلى الكشف عما كانت الحكومة تعلمه بشأن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها المليونير والخبير المالي بحق قاصرات وعلاقاته مع الأثرياء وأصحاب النفوذ، بحسب "
رويترز
".
وتتضمن الملفات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، جزءاً من عدة ملايين من صفحات الوثائق التي قال المسؤولون إنه تم حجبها عن الإصدار الأولي للوثائق في ديسمبر الماضي.
وتم الإفصاح عن الملفات بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو القانون الذي تم إقراره بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، والذي يُلزم الحكومة بفتح ملفاتها عن الممول المالي الراحل وعن كاتمة أسراره وصديقته السابقة، جيسلين
ماكسويل
. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين
Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين
30/01/2026 22:29:31
30/01/2026 22:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من "القطرس" إلى الاستقلال.. وثائق جديدة تكشف كواليس انفصال سنغافورة عن ماليزيا
Lebanon 24
من "القطرس" إلى الاستقلال.. وثائق جديدة تكشف كواليس انفصال سنغافورة عن ماليزيا
30/01/2026 22:29:31
30/01/2026 22:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
30/01/2026 22:29:31
30/01/2026 22:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف إبستين وترامب.. العدل الأميركية تنفي "أي تنقيح للحماية"
Lebanon 24
ملف إبستين وترامب.. العدل الأميركية تنفي "أي تنقيح للحماية"
30/01/2026 22:29:31
30/01/2026 22:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة العدل
ماكسويل
رويترز
جيفري
ماكس
ستين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
Lebanon 24
بوتين يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
14:08 | 2026-01-30
30/01/2026 02:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تُبطئ نقل معتقلي "داعش" من سوريا بعد طلب بغداد المساعدة
Lebanon 24
أميركا تُبطئ نقل معتقلي "داعش" من سوريا بعد طلب بغداد المساعدة
13:51 | 2026-01-30
30/01/2026 01:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. لجنة إدارة غزة تحدد موعد فتح معبر رفح
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. لجنة إدارة غزة تحدد موعد فتح معبر رفح
13:10 | 2026-01-30
30/01/2026 01:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن
Lebanon 24
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن
13:00 | 2026-01-30
30/01/2026 01:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محللون يكشفون.. ما هي آثار تصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"؟
Lebanon 24
محللون يكشفون.. ما هي آثار تصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"؟
12:00 | 2026-01-30
30/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
14:34 | 2026-01-30
30/01/2026 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
15:37 | 2026-01-29
29/01/2026 03:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:08 | 2026-01-30
بوتين يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
13:51 | 2026-01-30
أميركا تُبطئ نقل معتقلي "داعش" من سوريا بعد طلب بغداد المساعدة
13:10 | 2026-01-30
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. لجنة إدارة غزة تحدد موعد فتح معبر رفح
13:00 | 2026-01-30
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن
12:00 | 2026-01-30
محللون يكشفون.. ما هي آثار تصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"؟
11:57 | 2026-01-30
بعد طرد ممثلها الدبلوماسي.. إسرائيل تردّ على قرار جنوب إفريقيا
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 22:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 22:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 22:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24