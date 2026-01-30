تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين

Lebanon 24
30-01-2026 | 13:49
نشرت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، مزيداً من الوثائق من ملفات التحقيق الخاصة بها بشأن جيفري إبستين، مستأنفة بذلك نشر الوثائق بموجب قانون يهدف إلى الكشف عما كانت الحكومة تعلمه بشأن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها المليونير والخبير المالي بحق قاصرات وعلاقاته مع الأثرياء وأصحاب النفوذ، بحسب "رويترز".


وتتضمن الملفات، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، جزءاً من عدة ملايين من صفحات الوثائق التي قال المسؤولون إنه تم حجبها عن الإصدار الأولي للوثائق في ديسمبر الماضي.


وتم الإفصاح عن الملفات بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو القانون الذي تم إقراره بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، والذي يُلزم الحكومة بفتح ملفاتها عن الممول المالي الراحل وعن كاتمة أسراره وصديقته السابقة، جيسلين ماكسويل. (آرم نيوز) 
