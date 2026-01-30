تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لا يوجد تأكيد حتى الآن أن واشنطن ستضرب طهران.. وسائل إعلام اسرائيلية تكشف

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:13
A-
A+
لا يوجد تأكيد حتى الآن أن واشنطن ستضرب طهران.. وسائل إعلام اسرائيلية تكشف
لا يوجد تأكيد حتى الآن أن واشنطن ستضرب طهران.. وسائل إعلام اسرائيلية تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين انه حتى الآن لا يوجد تأكيد بأن الولايات المتحدة ستنفذ ضربة عسكرية ضد إيران.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية جديدة، الجمعة، بشأن إيران.

ووفق المصادر، فإن "أي اتفاق يبقي النظام الإيراني مقابل تقييد البرنامج النووي فقط سيكون خسارة كبيرة".

ولفتت إلى أن تل أبيب لا تستبعد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم أسلوب "دبلوماسية السفن الحربية" للضغط على إيران.

وكانت الولايات المتحدة عززت حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع إيران، ولا سيما بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وجاء ذلك مع نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في رسالة ردع واضحة وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يوجد تأكيد حتى الآن بأن الولايات المتحدة ستنفّذ ضربة عسكرية ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيّون يكشفون: لهذا السبب لم يضرب ترامب إيران حتّى الآن
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: لا توجد وثيقة سلام حتى الآن متفق عليها من كل الأطراف
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: لا توجد حتى الآن خطّة سلام مثالية والمسودّة الحالية نسخة قيد العمل
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:13 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:02 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:58 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:20 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:13 | 2026-01-31
Lebanon24
01:02 | 2026-01-31
Lebanon24
00:58 | 2026-01-31
Lebanon24
00:20 | 2026-01-31
Lebanon24
23:46 | 2026-01-30
Lebanon24
23:42 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24