لا يوجد تأكيد حتى الآن أن واشنطن ستضرب طهران.. وسائل إعلام اسرائيلية تكشف

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين انه حتى الآن لا يوجد تأكيد بأن ستنفذ ضربة عسكرية ضد .ولفتت المصادر إلى أن بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية جديدة، الجمعة، بشأن إيران.ووفق المصادر، فإن "أي اتفاق يبقي النظام مقابل تقييد البرنامج فقط سيكون خسارة كبيرة".ولفتت إلى أن لا تستبعد أن الرئيس الأميركي يستخدم أسلوب "دبلوماسية السفن الحربية" للضغط على إيران.وكانت الولايات المتحدة عززت حضورها العسكري في منطقة خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع إيران، ولا سيما بعد تهديدات الرئيس الأميركي بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.وجاء ذلك مع نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في رسالة ردع واضحة وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.