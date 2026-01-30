تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لا يوجد تأكيد حتى الآن أن واشنطن ستضرب طهران.. وسائل إعلام اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
30-01-2026
|
23:13
photos
0
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين انه حتى الآن لا يوجد تأكيد بأن
الولايات المتحدة
ستنفذ ضربة عسكرية ضد
إيران
.
ولفتت المصادر إلى أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية جديدة، الجمعة، بشأن إيران.
ووفق المصادر، فإن "أي اتفاق يبقي النظام
الإيراني
مقابل تقييد البرنامج
النووي
فقط سيكون خسارة كبيرة".
ولفتت إلى أن
تل أبيب
لا تستبعد أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يستخدم أسلوب "دبلوماسية السفن الحربية" للضغط على إيران.
وكانت الولايات المتحدة عززت حضورها العسكري في منطقة
الشرق الأوسط
خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع إيران، ولا سيما بعد تهديدات الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.
وجاء ذلك مع نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في رسالة ردع واضحة وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.
