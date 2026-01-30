لتفادي شلل مالي فدرالي طويل الأمد..هذا ما تبناه مجلس الشيوخ الاميركي

تبنى الأميركي، الجمعة، مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق الوشيك للحكومة الفدرالية.



ويبدأ الإغلاق الجزئي فعلياً الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش السبت، لكنه قد ينتهي في مطلع الأسبوع المقبل، عندما يصوت مجلس النواب على النص، وفق فرانس برس.

فيما يجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.



71 صوتاً مؤيداً

وتم اعتماد النص بغالبية 71 صوتاً مؤيداً مقابل 29 رافضاً، وهو ثمرة اتفاق بين والسناتورات الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس (شمال) السبت الفائت.



بينما جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.



لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقاً، فسيتعين عرضها عليه مجدداً قبل اعتماده النهائي المحتمل.



ليس قبل الاثنين

ولا يمكن إجراء التصويت في مجلس النواب قبل الاثنين على أقرب تقدير، وبالتالي ستجد الحكومة الفدرالية نفسها في حالة إغلاق جزئي الساعة 5 صباحاً بتوقيت غرينتش السبت.



في حين ليس من المؤكد أن يقبل مجلس النواب النسخة الجديدة التي صاغها مجلس الشيوخ.



ففي الأسبوع الماضي، بدا أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 كانون الثاني، غير أن أحداث مينيابوليس غيرت كل شيء.