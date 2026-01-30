في ليبيا.. اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية

اندلعت مواجهات عنيفة، ليل الجمعة السبت، بين مجموعتين مسلحتين بمدينة الزاوية غرب ، ما أعاد إلى الواجهة مشهد الانفلات الأمني المتواصل غرب ، وسط مخاوف متزايدة على سلامة المدنيين.



وقال شهود إن الاشتباكات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة، اندلعت في منطقة " " الزاوية، وتدور بين عناصر تابعة لجهاز دعم الاستقرار المدعوم من وعناصر من "الكتيبة 459" التابعة لوزارة الدفاع بحكومة .

فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات سمعت من خلالها أصوات قنابل يدوية وقذائف صاروخية تم تبادلها من الجانبين، وشوهدت القذائف في سماء المدينة.

