عربي-دولي

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:42
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما photos 0
أصدرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أمس الجمعة، عفوا عاما وقررت إغلاق سجن سيء الصيت، وذلك بعد أقل من شهر على اعتقال قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس.

وقالت رودريغيز في خطاب أمام المحكمة العليا: "لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم"، موضحة أن مشروع القانون سيعرض على البرلمان.

وأضافت: "سيكون قانونا يهدف إلى معالجة الجراح التي خلفتها المواجهة السياسية التي غذاها العنف والتطرف. وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا واستئناف التعايش بين الفنزويليين".

كما تعهدت رودريغيز بإغلاق سجن هيليكويد، الذي تصفه المعارضة ونشطاء حقوقيون بأنه مركز تعذيب، وقالت: "لقد قررنا أن مرافق هيليكويد التي تُستخدم اليوم كمركز احتجاز، ستصبح مركزا اجتماعيا ورياضيا وثقافيا".

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أيضا اعتزامها تنظيم "استشارة وطنية واسعة من أجل نظام قضائي جديد".
نيكولاس مادورو

المحكمة العليا

الفنزويلي

رودريغيز

البرلمان

فنزويلية

المعارضة

