رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما

أصدرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي ، أمس الجمعة، عفوا عاما وقررت إغلاق سجن سيء الصيت، وذلك بعد أقل من شهر على اعتقال قوات أميركية الرئيس في كراكاس.



وقالت رودريغيز في خطاب أمام : "لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم"، موضحة أن مشروع القانون سيعرض على .



وأضافت: "سيكون قانونا يهدف إلى معالجة التي خلفتها المواجهة السياسية التي غذاها العنف والتطرف. وهذا يسمح بإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح في بلدنا واستئناف التعايش بين الفنزويليين".



كما تعهدت رودريغيز بإغلاق سجن هيليكويد، الذي تصفه ونشطاء حقوقيون بأنه مركز تعذيب، وقالت: "لقد قررنا أن مرافق هيليكويد التي تُستخدم اليوم كمركز احتجاز، ستصبح مركزا اجتماعيا ورياضيا وثقافيا".



وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أيضا اعتزامها تنظيم "استشارة وطنية واسعة من أجل نظام قضائي جديد".

