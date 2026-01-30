تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-7
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة
Lebanon 24
30-01-2026
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قصف
الطيران الإسرائيلي
مخيم نازحين في خانيونس جنوبي
قطاع غزة
ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة داخل خيمتها، وذلك في الساعات الأولى من
صباح اليوم
السبت.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية ومنها
وكالة الأنباء
الفلسطينية
(وفا)، أن 3 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب نحو 5، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مدينة غزة شمالي القطاع.
والغارة كانت واحدة من 4 غارات شنها الطيران
الإسرائيلي
على مدينة غزة في وقت مبكر من صباح السبت.
وأشارت مصادر إلى أن القوات
الإسرائيلية
تطلق النار باتجاه مناطق من خانيونس، وسط تحليق منخفض ومكثف للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة القيادي في "كتائب القسام" محمد الحولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة القيادي في "كتائب القسام" محمد الحولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
31/01/2026 08:41:38
31/01/2026 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة خيام لنازحين في جباليا شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة خيام لنازحين في جباليا شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز)
31/01/2026 08:41:38
31/01/2026 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز عائلة بأكملها.. وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم بسبب تسرب غاز
Lebanon 24
فاجعة تهز عائلة بأكملها.. وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم بسبب تسرب غاز
31/01/2026 08:41:38
31/01/2026 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
31/01/2026 08:41:38
31/01/2026 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران الإسرائيلي
وكالة الأنباء
الإسرائيلية
الفلسطينية
صباح اليوم
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
Lebanon 24
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
01:13 | 2026-01-31
31/01/2026 01:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
01:02 | 2026-01-31
31/01/2026 01:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل في ايران بعد تصريحات نواب عن توقيف قاصرين
Lebanon 24
جدل في ايران بعد تصريحات نواب عن توقيف قاصرين
00:58 | 2026-01-31
31/01/2026 12:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
Lebanon 24
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
00:20 | 2026-01-31
31/01/2026 12:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر
Lebanon 24
الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر
23:42 | 2026-01-30
30/01/2026 11:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2026-01-31
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
01:02 | 2026-01-31
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
00:58 | 2026-01-31
جدل في ايران بعد تصريحات نواب عن توقيف قاصرين
00:20 | 2026-01-31
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
23:42 | 2026-01-30
الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر
23:42 | 2026-01-30
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24