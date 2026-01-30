استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة

قصف مخيم نازحين في خانيونس جنوبي ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة داخل خيمتها، وذلك في الساعات الأولى من السبت.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية ومنها (وفا)، أن 3 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب نحو 5، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مدينة غزة شمالي القطاع.والغارة كانت واحدة من 4 غارات شنها الطيران على مدينة غزة في وقت مبكر من صباح السبت.وأشارت مصادر إلى أن القوات تطلق النار باتجاه مناطق من خانيونس، وسط تحليق منخفض ومكثف للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.