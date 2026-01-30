تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-7
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر
Lebanon 24
30-01-2026
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضت
القيادة المركزية
الأميركية "سنتكوم"
الحرس الثوري الإيراني
على تجنب السلوك التصعيدي في البحر، وذلك في أعقاب إعلان
إيران
عن إجراء مناورات بحرية ليومين في مضيق هرمز.
ودعت "سنتكوم" في بيان الجمعة لإجراء المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر.
كما أضافت أن القوات الأميركية تقر بحق إيران في العمل بمهنية في المجال الجوي والمياه الدولية، إلا أنها أكدت أنها لن تتسامح مع أي تحليق فوق السفن العسكرية الأميركية، أو اقتراب قوارب منها، أو توجيه أسلحة نحو القوات الأميركية.
يأتي ذلك بعدما أعلن التلفزيون
الإيراني
، الخميس، أن
الحرس الثوري
يجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير (شباط).
"تريد إبرام اتفاق"
وبوقت سابق أمس أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق يتيح لها تفادي ضربة عسكرية يهددها بتنفيذها. وقال "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقاً" لتجنب الضربة التي يلوح بها.
ورداً على سؤال عما إذا كان أمهل إيران فترة محددة، أجاب: "نعم، قمت بذلك"، مضيفاً أن
طهران
هي "الوحيدة التي تعرف" هذه المهلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: لن نتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: لن نتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري الإيراني
31/01/2026 08:41:45
31/01/2026 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تدريبات إيرانية بالذخيرة الحية وسط تلويح بإغلاق مضيق هرمز
Lebanon 24
تدريبات إيرانية بالذخيرة الحية وسط تلويح بإغلاق مضيق هرمز
31/01/2026 08:41:45
31/01/2026 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية للجيش في ثلاث مناطق
Lebanon 24
تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحية للجيش في ثلاث مناطق
31/01/2026 08:41:45
31/01/2026 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري يحذّر واشنطن وتل أبيب من "حسابات خاطئة"
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري يحذّر واشنطن وتل أبيب من "حسابات خاطئة"
31/01/2026 08:41:45
31/01/2026 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
القيادة المركزية
دونالد ترامب
الحرس الثوري
الإيراني
دونالد
الملاح
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
Lebanon 24
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
01:13 | 2026-01-31
31/01/2026 01:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
01:02 | 2026-01-31
31/01/2026 01:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل في ايران بعد تصريحات نواب عن توقيف قاصرين
Lebanon 24
جدل في ايران بعد تصريحات نواب عن توقيف قاصرين
00:58 | 2026-01-31
31/01/2026 12:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
Lebanon 24
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
00:20 | 2026-01-31
31/01/2026 12:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة
Lebanon 24
استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة
23:46 | 2026-01-30
30/01/2026 11:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2026-01-31
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
01:02 | 2026-01-31
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
00:58 | 2026-01-31
جدل في ايران بعد تصريحات نواب عن توقيف قاصرين
00:20 | 2026-01-31
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
23:46 | 2026-01-30
استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة
23:42 | 2026-01-30
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 08:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24