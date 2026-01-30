الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر

حضت الأميركية "سنتكوم" على تجنب السلوك التصعيدي في البحر، وذلك في أعقاب إعلان عن إجراء مناورات بحرية ليومين في مضيق هرمز.



ودعت "سنتكوم" في بيان الجمعة لإجراء المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر.

كما أضافت أن القوات الأميركية تقر بحق إيران في العمل بمهنية في المجال الجوي والمياه الدولية، إلا أنها أكدت أنها لن تتسامح مع أي تحليق فوق السفن العسكرية الأميركية، أو اقتراب قوارب منها، أو توجيه أسلحة نحو القوات الأميركية.



يأتي ذلك بعدما أعلن التلفزيون ، الخميس، أن يجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير (شباط).



"تريد إبرام اتفاق"

وبوقت سابق أمس أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق يتيح لها تفادي ضربة عسكرية يهددها بتنفيذها. وقال "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقاً" لتجنب الضربة التي يلوح بها.



ورداً على سؤال عما إذا كان أمهل إيران فترة محددة، أجاب: "نعم، قمت بذلك"، مضيفاً أن هي "الوحيدة التي تعرف" هذه المهلة.