عربي-دولي
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
Lebanon 24
31-01-2026
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الولايات المتحدة
موافقتها على صفقة بيع منظومات باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار.
وقال
البنتاغون
في بيان مساء أمس الجمعة إن صفقة بيع الصواريخ للسعودية تعزز أمن حليف رئيسي.
فيما أوضحت
وزارة الخارجية
أن مبيعات الأسلحة للمملكة تشمل 730 صاروخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها "بما يدعم
الأمن القومي
للولايات المتحدة، وأمن حليف رئيسي من خارج
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة
الخليج
".
إلى ذلك، أشارت إلى أن "هذه القدرة المعززة ستحمي القوات البرية
السعودية
والولايات المتحدة والحلفاء المحليين وستعمل على تحسين مساهمة
المملكة
بشكل كبير" في نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.
