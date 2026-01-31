بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية

أعلنت موافقتها على صفقة بيع منظومات باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار.



وقال في بيان مساء أمس الجمعة إن صفقة بيع الصواريخ للسعودية تعزز أمن حليف رئيسي.

فيما أوضحت أن مبيعات الأسلحة للمملكة تشمل 730 صاروخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها "بما يدعم للولايات المتحدة، وأمن حليف رئيسي من خارج (الناتو) يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة ".



إلى ذلك، أشارت إلى أن "هذه القدرة المعززة ستحمي القوات البرية والولايات المتحدة والحلفاء المحليين وستعمل على تحسين مساهمة بشكل كبير" في نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.