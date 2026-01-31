تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية

Lebanon 24
31-01-2026 | 00:20
A-
A+
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على صفقة بيع منظومات باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار.

وقال البنتاغون في بيان مساء أمس الجمعة إن صفقة بيع الصواريخ للسعودية تعزز أمن حليف رئيسي.
فيما أوضحت وزارة الخارجية أن مبيعات الأسلحة للمملكة تشمل 730 صاروخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها "بما يدعم الأمن القومي للولايات المتحدة، وأمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

إلى ذلك، أشارت إلى أن "هذه القدرة المعززة ستحمي القوات البرية السعودية والولايات المتحدة والحلفاء المحليين وستعمل على تحسين مساهمة المملكة بشكل كبير" في نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسرائيل تتضمن مروحيات أباتشي بنحو 3.8 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توافق على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تقترب من إبرام صفقة تسليح بقيمة 1.5 مليار دولار مع السودان
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

وزارة الخارجية

الأمن القومي

السعودية

المملكة

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:13 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:02 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:58 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:42 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:13 | 2026-01-31
Lebanon24
01:02 | 2026-01-31
Lebanon24
00:58 | 2026-01-31
Lebanon24
23:46 | 2026-01-30
Lebanon24
23:42 | 2026-01-30
Lebanon24
23:42 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24