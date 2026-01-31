تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-7
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
جدل في ايران بعد تصريحات نواب عن توقيف قاصرين
Lebanon 24
31-01-2026
|
00:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
رسمت تصريحات بعض النواب في
إيران
علامات استفهام وأثارت تساؤلات من قبل ناشطين إيرانيين حول عدد الأطفال والقصر الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
لا سيما بعدما كشف علی رضا منادی سفیدان، رئيس
لجنة التعليم
في
البرلمان
أنّ هذه اللجنة أرسلت خطاباً إلى
قيادة قوى الأمن الداخلي
من أجل متابعة وضع الطلاب المعتقلين، والاستفسار عن عدد القتلى والمصابين منهم، وفق ما نقلت "وكالة إيلنا".
لكن النائب أشار إلى أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي رد رسمي.
من جانبه قال فرشاد نورآبادي،
نائب رئيس
لجنة التعليم في البرلمان، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية، لمعالجة المشاكل التي واجهها هؤلاء الطلاب نتيجة الاعتقالات.
أما حول ظروف احتجاز هؤلاء الطلاب، فأوضح بأنّ القوانين والضوابط القضائية في البلاد تحدد إجراءات خاصة لمن هم دون 18 عامًا، قائلاً إن التعامل معهم يتم ضمن هذه الأطر القانونية.
وردًّا على تصريح وزارة التربية الذي قالت فيه إن معظم المعتقلين كانوا من المتسربين من التعليم وليسوا طلابًا منتظمين، فأوضح نورآبادي أن القوانين تعتبر جميع الأفراد من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الصف
الثاني عشر
طلابًا، بمعزل عن تسربهم أم لا. وختم بالقول "من المؤكد أن من بين هؤلاء عددًا من الطلاب دون 18 عاما، ومن واجب
وزارة التربية والتعليم
التدخل لمعالجة أوضاعهم ومساعدتهم في تجاوز هذه المشاكل".
إلا أن تلك التصريحات اعتبرت من قبل عدد من الإيرانيين على مواقع التواصل، إقراراً صريحاً من قبل السلطات باعتقال قاصرين وطلاب دون ال 18 عاماً.
كما رأى آخرون أنها المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات بتوقيف أطفال دون الـ 18 عاماً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف والد... تحرّش بابنته القاصر وقام بتعنيفها
Lebanon 24
توقيف والد... تحرّش بابنته القاصر وقام بتعنيفها
31/01/2026 08:41:58
31/01/2026 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة عكّارية.. توقيف متحرش بابنته القاصر وزوجته!
Lebanon 24
في بلدة عكّارية.. توقيف متحرش بابنته القاصر وزوجته!
31/01/2026 08:41:58
31/01/2026 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل في ايران بعد فيديو من مستشفى في طهران
Lebanon 24
جدل في ايران بعد فيديو من مستشفى في طهران
31/01/2026 08:41:58
31/01/2026 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران بالقاهرة: تصريحات وزير خارجية لبنان لا تعبر عن رأي حكومته
Lebanon 24
سفير إيران بالقاهرة: تصريحات وزير خارجية لبنان لا تعبر عن رأي حكومته
31/01/2026 08:41:58
31/01/2026 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة قوى الأمن الداخلي
وزارة التربية والتعليم
قوى الأمن الداخلي
لجنة التعليم
الثاني عشر
نائب رئيس
البرلمان
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
Lebanon 24
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
01:13 | 2026-01-31
31/01/2026 01:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
01:02 | 2026-01-31
31/01/2026 01:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
Lebanon 24
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
00:20 | 2026-01-31
31/01/2026 12:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة
Lebanon 24
استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة
23:46 | 2026-01-30
30/01/2026 11:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر
Lebanon 24
الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر
23:42 | 2026-01-30
30/01/2026 11:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:13 | 2026-01-31
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
01:02 | 2026-01-31
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
00:20 | 2026-01-31
بقيمة 9 مليارات دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية
23:46 | 2026-01-30
استشهاد عائلة بأكملها داخل خيمتها في قصف إسرائيلي على خانيونس في غزة
23:42 | 2026-01-30
الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية.. والمركزية الأميركية تحذر
23:42 | 2026-01-30
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24