عربي-دولي
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني: لا يمكن لأحد منعي من العودة الى بلادي
Lebanon 24
31-01-2026
|
01:02
في رد على رئيس مجلس السيادة الانتقالي،
قائد الجيش
السوداني
عبد الفتاح
البرهان، اتهم القيادي بتحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، البرهان، بإعادة
السودان
إلى "عهد العزلة".
وقال في منشور على "
فيسبوك
" مساء أمس الجمعة مخاطباً "البرهان" إنهم مشغولون بوقف "نزيف الدماء" والمساهمة في إيجاد مخرج سلمي لوقف الحرب.
كما أكد أن عودته إلى البلاد غير منوطة بأحد، وأن أحداً لا يملك الحق بمنعه.
إلى ذلك، ذكّر يوسف بالرئيس السابق عمر
البشير
حين قال "إن
المعارضة
لن تعود إلى السودان حتى تغتسل بماء البحر 7 مرات، لكن البشير سقط وحكمه وصار أثراً بعد عين".
"لن يطأوا أرض السودان"
وكان البرهان انتقد ادعاءات يوسف، بأن القوات المسلحة تستخدم الأسلحة الكيميائية، وأكد أن "هذه الاتهامات الباطلة لن تجد من يسمعها بين المواطنين لأن الشعب هو القوات المسلحة"، وفق قوله.
كما اعتبر أن "عبدالله حمدوك وجماعته لن يطأوا أرض السودان".
يأتي هذا فيما يتواصل الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، بعد تفجر الخلافات حول دمج الدعم السريع في الجيش وآلية إعادة هيكلة
المؤسسة العسكرية
ضمن العملية الانتقالية. وأدى النزاع إلى نزوح الملايين داخلياً وإلى البلدان المجاورة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفتها
الأمم المتحدة
بالأسوأ في العالم.
