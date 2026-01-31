تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.. قائد قسد: لن أتسلم أي منصب حكومي
Lebanon 24
31-01-2026
|
01:13
نفى قائد قسد كل ما يشاع عن امكانية توليه منصباً حكومياً، مؤكداً أنه سيبقى "بين شعبه وإلى جانبه"، وفق تعبيره.
كما أوضح أن الاتفاق "سيدخل التطبيق العملي في الثاني من شباط".
إلى ذلك، أضاف عبدي في مقابلة مع فضائية "روناهي" ليل الجمعة أن موظفي "
الإدارة الذاتية
" في المناطق
الكردية
"سيبقون في وظائفهم ويندمجون في الوزارات الحكومية المعنية". ولفت إلى أن "قوة أمنية محدودة" سوف تدخل الحسكة والقامشلي، مشدداً على أنه "لن تدخل قوات عسكرية أي مدينة أو قرية كردية".
كما أكد أن قواته والقوات الحكومية ستنسحب من "خطوط الاشتباك في كوباني/عين العرب" في
شمال شرق
البلاد.
