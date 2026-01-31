بيزشكيان: ترامب ونتنياهو استفزا الشعب

جدد الرئيس مسعود بيزشكيان اتهاماته إلى أميركا وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات في .

وقال بيزشكيان في كلمة اليوم السبت إن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء وأوروبا أثاروا التوترات في الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد و"استفزوا" الشعب، وفق ما نقلت وكالة .



كما أضاف قائلاً:" هناك من يريد استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال بين الإيرانيين"



إلا أنه أكد أنه "تم إحباط المؤامرات التي شهدتها البلاد".

مع ذلك، أقر بوجود أن تعمد الحكومة إلى "إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الناس"



وشدد على أن "العدالة هي ضالة الحكومة"، مردفاً "علينا منح الشعب سيادته وإشراكه في الحكم".