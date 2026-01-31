تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بيزشكيان: ترامب ونتنياهو استفزا الشعب

Lebanon 24
31-01-2026 | 01:41
بيزشكيان: ترامب ونتنياهو استفزا الشعب
بيزشكيان: ترامب ونتنياهو استفزا الشعب photos 0
جدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اتهاماته إلى أميركا وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات في إيران.
وقال بيزشكيان في كلمة اليوم السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوروبا أثاروا التوترات في الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد و"استفزوا" الشعب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما أضاف قائلاً:" هناك من يريد استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال بين الإيرانيين"

إلا أنه أكد أنه "تم إحباط المؤامرات التي شهدتها البلاد".
مع ذلك، أقر بوجود أن تعمد الحكومة إلى "إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الناس"

وشدد على أن "العدالة هي ضالة الحكومة"، مردفاً "علينا منح الشعب سيادته وإشراكه في الحكم".
