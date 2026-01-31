تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تقرير يكشف.. إسرائيل قدمت لأميركا "معلومات استخباراتية" عن إيران

Lebanon 24
31-01-2026 | 01:42
تقرير يكشف.. إسرائيل قدمت لأميركا معلومات استخباراتية عن إيران
كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت ان إسرائيل قدمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية عن إجراءات إيران لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، حسبما 

وتم تقديم هذه المعلومات للأميركيين خلال زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو بيندر إلى الولايات المتحدة، وفق المصدر ذاته.

وتتعلق هذه المعلومات على الأرجح بـ"إعادة بناء برنامج الصواريخ البالستية الإيراني"، الذي تضرر بشدة من جراء حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، لكن "كان" تقول إن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.

وحسب هيئة البث، تتوقع إسرائيل أن يسعى ترامب إلى "استنفاد جميع خيارات التفاوض مع إيران، قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية ضدها".

وقال مسؤول إسرائيلي بشأن حالة الاستعدادات لأي ضربات أميركية محتملة، إن "الإيرانيين قلقون بالفعل من هجوم قريب"، لكنه أضاف أن "إسرائيل ليست على علم بأي تهديد فوري".
 
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية عن إعادة بناء إيران لبرنامجها الصاروخي
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
ما هي قوة ترامب "الضاربة" بوجه إيران؟ تقرير يكشف
مجلس الوزراء يبحث تقرير الجيش ومعلومات عن تحييد لبنان عن أي ضربة تُوجَّه إلى إيران
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

دونالد

ترامب

