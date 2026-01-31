تقرير يكشف.. إسرائيل قدمت لأميركا "معلومات استخباراتية" عن إيران

كشف تقرير لهيئة البث اليوم السبت ان قدمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية عن إجراءات لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، حسبماوتم تقديم هذه المعلومات للأميركيين خلال زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بيندر إلى ، وفق المصدر ذاته.وتتعلق هذه المعلومات على الأرجح بـ"إعادة بناء برنامج الصواريخ البالستية "، الذي تضرر بشدة من جراء حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تهديدات الرئيس الأميركي بشن هجوم على إيران، لكن "كان" تقول إن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.وحسب هيئة البث، تتوقع إسرائيل أن يسعى إلى "استنفاد جميع خيارات التفاوض مع إيران، قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية ضدها".وقال مسؤول إسرائيلي بشأن حالة الاستعدادات لأي ضربات أميركية محتملة، إن "الإيرانيين قلقون بالفعل من هجوم قريب"، لكنه أضاف أن "إسرائيل ليست على علم بأي تهديد فوري".