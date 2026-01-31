الجيش الصيني يجري "دوريات استعداد قتالي"

أجرى الجيش الصيني، السبت، دوريات "استعداد قتالي" في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة هوانجيان داو والمناطق البحرية والجوية المحيطة بها.





وقالت بالجيش الصيني في بيان، إنها "منذ بداية يناير، قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه هوانجيان داو الإقليمية".

ونقلت (شينخوا) عن القيادة قولها، إنها "تصدت بحزم للتعديات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة".



وأوضحت أن "الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة وأمنها بحزم، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الجنوبي".