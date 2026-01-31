تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش الصيني يجري "دوريات استعداد قتالي"
Lebanon 24
31-01-2026
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى الجيش الصيني، السبت، دوريات "استعداد قتالي" في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة هوانجيان داو والمناطق البحرية والجوية المحيطة بها.
وقالت
قيادة المنطقة الجنوبية
بالجيش الصيني في بيان، إنها "منذ بداية يناير، قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه هوانجيان داو الإقليمية".
ونقلت
وكالة أنباء الصين الجديدة
(شينخوا) عن القيادة قولها، إنها "تصدت بحزم للتعديات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة".
وأوضحت أن "الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة
الصين
وأمنها بحزم، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة
بحر الصين
الجنوبي".
