Najib Mikati
عربي-دولي

طهران تُهدد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب

Lebanon 24
31-01-2026 | 03:37
طهران تُهدد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب
طهران تُهدد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب photos 0
أكد مستشار المرشد الأيراني علي خامنئي، علي شمخاني، في المجلس الأعلى للدفاع اليوم السبت أن بلاده سترد على أي اعتداء ردّاً فعّالاً ورادعاً.

وشدد على رد طهران على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب، وفق ما أفادت وكالة تسنيم.

وكان شمخاني وغيره من المسؤولين الإيرانيين رددوا أكثر من مرة خلال الفترة الماضي، مع تنامي الحديث عن احتمال توجيه أميركا ضربات لإيران، الفكرة عينها. إذ أكدوا أن الرد على أي هجوم أميركي سيكون قاسياً وغير مسبوق وسيطال الجنود والقواعد الأميركية في المنطقة، فضلاً عن إسرائيل.

في حين أبدت طهران في الوقت عينه استعدادها للمفاوضات مع الجانب الأميركي. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي أمس واليوم إن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن على اتفاق يضمن التخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

