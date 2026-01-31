تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
طهران تُهدد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب
Lebanon 24
31-01-2026
|
03:37
أكد مستشار المرشد الأيراني
علي خامنئي
، علي شمخاني، في
المجلس الأعلى للدفاع
اليوم السبت أن بلاده سترد على أي اعتداء ردّاً فعّالاً ورادعاً.
وشدد على رد
طهران
على أي هجوم سيصل إلى قلب
تل أبيب
، وفق ما أفادت وكالة تسنيم.
وكان شمخاني وغيره من المسؤولين الإيرانيين رددوا أكثر من مرة خلال الفترة الماضي، مع تنامي الحديث عن احتمال توجيه أميركا ضربات لإيران، الفكرة عينها. إذ أكدوا أن الرد على أي هجوم أميركي سيكون قاسياً وغير مسبوق وسيطال الجنود والقواعد الأميركية في المنطقة، فضلاً عن
إسرائيل
.
في حين أبدت طهران في الوقت عينه استعدادها للمفاوضات مع الجانب الأميركي. وقال
وزير الخارجية
عباس عراقجي أمس واليوم إن بلاده مستعدة للتفاوض مع
واشنطن
على اتفاق يضمن التخلي عن السلاح
النووي
مقابل رفع
العقوبات
.
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!
Lebanon 24
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!
05:31 | 2026-01-31
31/01/2026 05:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
19 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة.. وحماس تؤكد: "خرق فاضح للهدنة"
Lebanon 24
19 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة.. وحماس تؤكد: "خرق فاضح للهدنة"
04:54 | 2026-01-31
31/01/2026 04:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للحد من تداعيات ضرب ايران.. اتصالات مصرية مكثفة
Lebanon 24
للحد من تداعيات ضرب ايران.. اتصالات مصرية مكثفة
04:41 | 2026-01-31
31/01/2026 04:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رداً على ترحيل اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله مسؤول اوروبي
Lebanon 24
رداً على ترحيل اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله مسؤول اوروبي
04:19 | 2026-01-31
31/01/2026 04:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بين التصعيد الأميركي وغياب الحلفاء… هل تصمد إيران طويلاً؟!
Lebanon 24
بين التصعيد الأميركي وغياب الحلفاء… هل تصمد إيران طويلاً؟!
04:00 | 2026-01-31
31/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 13:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 13:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 13:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
