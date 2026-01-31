طهران تُهدد: ردنا على أي هجوم سيصل إلى قلب تل أبيب



أكد مستشار المرشد الأيراني ، علي شمخاني، في اليوم السبت أن بلاده سترد على أي اعتداء ردّاً فعّالاً ورادعاً.



وشدد على رد على أي هجوم سيصل إلى قلب ، وفق ما أفادت وكالة تسنيم.



وكان شمخاني وغيره من المسؤولين الإيرانيين رددوا أكثر من مرة خلال الفترة الماضي، مع تنامي الحديث عن احتمال توجيه أميركا ضربات لإيران، الفكرة عينها. إذ أكدوا أن الرد على أي هجوم أميركي سيكون قاسياً وغير مسبوق وسيطال الجنود والقواعد الأميركية في المنطقة، فضلاً عن .



في حين أبدت طهران في الوقت عينه استعدادها للمفاوضات مع الجانب الأميركي. وقال عباس عراقجي أمس واليوم إن بلاده مستعدة للتفاوض مع على اتفاق يضمن التخلي عن السلاح مقابل رفع .





