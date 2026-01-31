تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
في العالم العربي.. قائمة ببلدان تتضمن "أكبر احتياطيات للنفط"
Lebanon 24
31-01-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "top10sense" بيانات جديدة أظهرت ترتيب
الدول العربية
من حيث احتياطات
النفط
المؤكدة ضمن السياق العالمي.
وفي ما يلي قائمة بترتيب الدول العربية من حيث احتياطات النفط:
1.
المملكة العربية السعودية
- احتياطات مؤكدة: حوالي 267.2 مليار برميل
2.
العراق
- احتياطات مؤكدة: حوالي 145 مليار برميل
3.
الإمارات العربية المتحدة
- احتياطات مؤكدة: حوالي 113 مليار برميل
4. الكويت
- احتياطات مؤكدة: حوالي 101.5 مليار برميل
5. ليبيا
- احتياطات مؤكدة: حوالي 48.4 مليار برميل
6- قطر
- احتياطات مؤكدة: حوالى 25.2 مليار برميل
أما عالمياً، فإن فنزويلا تتربع على عرش الدول التي تمتلك أكبر احتياطات من النفط عالمياً، تليها
السعودية
ومن ثم
إيران
، كندا، العراق،
الإمارات
، الكويت،
روسيا
، ليبيا،
الولايات المتحدة
الأميركية، وقطر.
(top10sense)
إقتصاد
عربي-دولي
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة
العربية السعودية
الدول العربية
الإمارات
السعودية
المملكة
