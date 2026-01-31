في العالم العربي.. قائمة ببلدان تتضمن "أكبر احتياطيات للنفط"

نشر موقع "top10sense" بيانات جديدة أظهرت ترتيب من حيث احتياطات المؤكدة ضمن السياق العالمي.



وفي ما يلي قائمة بترتيب الدول العربية من حيث احتياطات النفط:





1.





- احتياطات مؤكدة: حوالي 267.2 مليار برميل







2.





- احتياطات مؤكدة: حوالي 145 مليار برميل





3.





- احتياطات مؤكدة: حوالي 113 مليار برميل





4. الكويت





- احتياطات مؤكدة: حوالي 101.5 مليار برميل





5. ليبيا



- احتياطات مؤكدة: حوالي 48.4 مليار برميل

6- قطر

- احتياطات مؤكدة: حوالى 25.2 مليار برميل





أما عالمياً، فإن فنزويلا تتربع على عرش الدول التي تمتلك أكبر احتياطات من النفط عالمياً، تليها ومن ثم ، كندا، العراق، ، الكويت، ، ليبيا، الأميركية، وقطر.



