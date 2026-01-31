تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

19 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة.. وحماس تؤكد: "خرق فاضح للهدنة"

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:54
قصفت إسرائيل اليوم السبت مناطق متفرقة في غزة،  فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عدة منذ الصباح ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى الآن 19 شهيدا.

إلى ذلك، نددت حركة حماس بتلك الانتهاكات، مشيرة إلى أن إسرائيل "تواصل حرب الإبادة وتتلاعب باتفاق وقف النار وتستهتر بجهود الوسطاء".

كما اعتبرت الحركة في بيانها أن "القصف المتواصل للاحتلال على قطاع غزة وارتكابه مجزرة جديدة جريمة وحشية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار"

هذا ودعت الدول الضامنة للاتفاق والإدارة الأميركية إلى التحرك لوقف سياسة إسرائيل التي تقوض اتفاق وقف إطلاق النار.
 
