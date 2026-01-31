19 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة.. وحماس تؤكد: "خرق فاضح للهدنة"

قصفت اليوم السبت مناطق متفرقة في غزة، فقد شنت الطائرات غارات عدة منذ الصباح ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا.وأعلنت في القطاع الفلسطيني أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى الآن 19 شهيدا.إلى ذلك، نددت حركة بتلك الانتهاكات، مشيرة إلى أن إسرائيل "تواصل حرب الإبادة وتتلاعب باتفاق وقف النار وتستهتر بجهود الوسطاء".كما اعتبرت الحركة في بيانها أن "القصف المتواصل للاحتلال على وارتكابه مجزرة جديدة جريمة وحشية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار"هذا ودعت الدول الضامنة للاتفاق والإدارة الأميركية إلى التحرك لوقف سياسة إسرائيل التي تقوض اتفاق وقف إطلاق النار.