عربي-دولي
وجودها مؤشر على تصعيد مع إيران.. تفاصيل عن "قوة أميركية" وصلت إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
31-01-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دفعت
الولايات المتحدة
الأميركية بمزيد من القوات إلى منطقة
الشرق الأوسط
، بالتزامن مع تزايد المؤشرات على اقتراب توجيه ضربة لإيران.
وخلال الأيام الماضية، وصلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، إلى جانب 10 سفن حربية، و4 مدمرات، فضلاً عن أصول جوية تشمل قاذفات استراتيجية ومقاتلات إف 35، وأنظمة دفاع جوي، وطائرات استطلاع وتجسس.
وفي ما يلي معلومات عن القدرات العسكرية الأميركية التي وصلت مؤخراً إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع تهديدات أميركية بشن هجمات على
إيران
:
1-
القوات البحرية
:
- 10 سفن حربية
- حاملة طائرات (أبراهام لينكولن)
- 3 مدمرات من فئة "آرلي بيرك"
- مدمرة منصمة حديثاً وهي ديلبرت دي بلاك
2- طائرات
الاستطلاع
والاستخبارات:
- طائرة تجسس "آر سي - 134 في ريفيت جوينت"، ومهمتها اعتراض الاشارات (SIGINT) ورسم الصورة الالكترونية للعدو
- طائرة (إي - 11 آي BACN)، ولديها قدرات ربط واتصال متقدم بين
القوات الجوية
والبرية
- 6 طائرات حرب الكترونية (إي آي - 18 جي)، ولها قدرات تشويش الكتروني وحماية للضربات الجوية.
3- القوة الجوية:
- 12 مقاتلة (آف 15 إي) إضافية
في الأردن
- تحركات لطائرات التزود بالوقود
- وجود طائرات "آي - 10"
- طائرات إنقاذ قتالي
- نشر أنظمة باتريوت و "ثاد" لتعزيز الحماية من أي هجوم صاروخي مُحتمل.
(الخليج أونلاين)
الولايات المتحدة
القوات البحرية
القوات الجوية
الشرق الأوسط
الاستطلاع
في الأردن
الأردن
الخليج
تابع
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تردّ على بعبدا
Lebanon 24
إسرائيل تردّ على بعبدا
14:15 | 2026-01-30
30/01/2026 02:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
