Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وجودها مؤشر على تصعيد مع إيران.. تفاصيل عن "قوة أميركية" وصلت إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
31-01-2026 | 10:00
وجودها مؤشر على تصعيد مع إيران.. تفاصيل عن قوة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط
وجودها مؤشر على تصعيد مع إيران.. تفاصيل عن قوة أميركية وصلت إلى الشرق الأوسط photos 0
دفعت الولايات المتحدة الأميركية بمزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تزايد المؤشرات على اقتراب توجيه ضربة لإيران.
 
 
وخلال الأيام الماضية، وصلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، إلى جانب 10 سفن حربية، و4 مدمرات، فضلاً عن أصول جوية تشمل قاذفات استراتيجية ومقاتلات إف 35، وأنظمة دفاع جوي، وطائرات استطلاع وتجسس.


وفي ما يلي معلومات عن القدرات العسكرية الأميركية التي وصلت مؤخراً إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع تهديدات أميركية بشن هجمات على إيران:
 
 
- 10 سفن حربية
 

- حاملة طائرات (أبراهام لينكولن)
 

- 3 مدمرات من فئة "آرلي بيرك"
 

- مدمرة منصمة حديثاً وهي ديلبرت دي بلاك


2- طائرات الاستطلاع والاستخبارات:
 

- طائرة تجسس "آر سي - 134 في ريفيت جوينت"، ومهمتها اعتراض الاشارات (SIGINT) ورسم الصورة الالكترونية للعدو
 

- طائرة (إي - 11 آي BACN)، ولديها قدرات ربط واتصال متقدم بين القوات الجوية والبرية
 

- 6 طائرات حرب الكترونية (إي آي - 18 جي)، ولها قدرات تشويش الكتروني وحماية للضربات الجوية.
 

3- القوة الجوية:
 

- 12 مقاتلة (آف 15 إي) إضافية في الأردن
 

- تحركات لطائرات التزود بالوقود
 

- وجود طائرات "آي - 10"
 

- طائرات إنقاذ قتالي
 

- نشر أنظمة باتريوت و "ثاد" لتعزيز الحماية من أي هجوم صاروخي مُحتمل.
 
 
(الخليج أونلاين)
 

