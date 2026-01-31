وجودها مؤشر على تصعيد مع إيران.. تفاصيل عن "قوة أميركية" وصلت إلى الشرق الأوسط

دفعت الأميركية بمزيد من القوات إلى منطقة ، بالتزامن مع تزايد المؤشرات على اقتراب توجيه ضربة لإيران.



وخلال الأيام الماضية، وصلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، إلى جانب 10 سفن حربية، و4 مدمرات، فضلاً عن أصول جوية تشمل قاذفات استراتيجية ومقاتلات إف 35، وأنظمة دفاع جوي، وطائرات استطلاع وتجسس.





وفي ما يلي معلومات عن القدرات العسكرية الأميركية التي وصلت مؤخراً إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع تهديدات أميركية بشن هجمات على :





1- :

- 10 سفن حربية



- حاملة طائرات (أبراهام لينكولن)



- 3 مدمرات من فئة "آرلي بيرك"



- مدمرة منصمة حديثاً وهي ديلبرت دي بلاك





2- طائرات والاستخبارات:



- طائرة تجسس "آر سي - 134 في ريفيت جوينت"، ومهمتها اعتراض الاشارات (SIGINT) ورسم الصورة الالكترونية للعدو



- طائرة (إي - 11 آي BACN)، ولديها قدرات ربط واتصال متقدم بين والبرية



- 6 طائرات حرب الكترونية (إي آي - 18 جي)، ولها قدرات تشويش الكتروني وحماية للضربات الجوية.



3- القوة الجوية:



- 12 مقاتلة (آف 15 إي) إضافية



- تحركات لطائرات التزود بالوقود



- وجود طائرات "آي - 10"



- طائرات إنقاذ قتالي



- نشر أنظمة باتريوت و "ثاد" لتعزيز الحماية من أي هجوم صاروخي مُحتمل.

(الخليج أونلاين)



