Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
Advertisement

عربي-دولي

رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!

Lebanon 24
31-01-2026 | 05:31
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية! photos 0
أفاد مصدر في دوائر مراقبة الحركة الجوية لوكالة أنباء "تاس" الروسية، برصد طائرة أميركية مضادة للغواصات من طراز "بوينغ بي-8 بوسيدون" قرب الأجواء الإيرانية.

وأوضح المصدر أن الطائرة شوهدت تحلّق فوق الخليج العربي وخليج عُمان بمحاذاة المجال الجوي الإيراني، وعلى ارتفاع يتجاوز بقليل 6 آلاف متر.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت أيضًا رصد طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون" تابعة لسلاح الجو الأميركي في المناطق نفسها.

وتكمل هذه المسيّرة عمل طائرة "بوينغ بي 8 بوسيدون".

والمسيّرة "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون" قادرة على مراقبة مساحات واسعة من البر والبحر، وتجري مهام استطلاع لمدة تتراوح بين 10 و15 ساعة يوميا. (سكاي نيوز) 
الخليج العربي

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

الخليج

الروس

بوينغ

عُمان

