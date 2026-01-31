رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!

أفاد مصدر في دوائر مراقبة الحركة الجوية لوكالة أنباء "تاس" الروسية، برصد طائرة أميركية مضادة للغواصات من طراز " بي-8 بوسيدون" قرب الأجواء .



وأوضح المصدر أن الطائرة شوهدت تحلّق فوق وخليج بمحاذاة المجال الجوي ، وعلى ارتفاع يتجاوز بقليل 6 آلاف متر.



وأضاف أن الأيام الماضية شهدت أيضًا رصد طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون" تابعة لسلاح الجو الأميركي في المناطق نفسها.



وتكمل هذه المسيّرة عمل طائرة "بوينغ بي 8 بوسيدون".



والمسيّرة "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون" قادرة على مراقبة مساحات واسعة من البر والبحر، وتجري مهام استطلاع لمدة تتراوح بين 10 و15 ساعة يوميا. (سكاي نيوز)

Advertisement