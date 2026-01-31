تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"

Lebanon 24
31-01-2026 | 07:00
A-
A+
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن الضربة
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن الضربة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إيران إنترناشيونال" تقريراً جديداً، اليوم السبت، قال فيه إن الهجوم الأميركيّ على إيران بات محسوماً، مشيراً إلى أن الخلاف فقط يتمحور حول بدء العملية.
 
 
 
وينقل التقرير عن مصدر غربي مطلع على اجتماعات التنسيق بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن "العمل العسكري ضد إيران يُعدّ محسوماً عملياً في دوائر صنع القرار في واشنطن وتل أبيب، وإن الخلاف الأساسي يقتصر على تحديد موعد بدء العملية".
 


وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الملف، أن السؤال المطروح حالياً في الاجتماعات ليس ما إذا كان الهجوم سيقع أم لا، بل متى تتوافر النافذة العملياتية والسياسية المناسبة؛ وهي نافذة قد تُفتح خلال أيام قليلة أو خلال بضعة أسابيع.
 


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مجدداً، الجمعة، أن "أسطولًا ضخمًا من القوات البحرية الأمريكية يتجه نحو إيران، وهو أكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا".
 


وأضاف: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران. إن توصلنا إلى اتفاق فذلك جيد، وإن لم نتوصل فسنرى ما الذي سيحدث. لكن الظروف ستكون مثيرة".
 


غير أن المصدر الغربي أكد لـ"إيران إنترناشيونال" أن المنطق السائد في هذه المرحلة، بخلاف الفترات السابقة، لم يعد قائمًا على "التوصل إلى اتفاق جديد مع نظام الجمهورية الإسلامية".
 


ومع تصاعد احتمالات الهجوم الأميركي على إيران، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، خلال زيارة إلى تركيا، أن طهران "لن تفاوض أبداً" بشأن برنامجها الصاروخي، وهو أحد الملفات التي يطالب بها الرئيس الأميركي في أي تفاوض مع طهران.
 


وقال عراقجي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول، الجمعة، إن "القدرات الدفاعية والقوة الصاروخية الإيرانية تشكّل ركائز صون الأمن القومي، ولن تكون بأي حال موضوع تفاوض أو مساومة".


وأشار إلى استعداد طهران للمشاركة في مفاوضات "عادلة ومنصفة"، لكنه شدد على أن "الحوار تحت التهديد لا يُعد تفاوضًا"، وأن إيران لن تشارك في "مفاوضات تُملَى نتائجها مسبقًا".


وأضاف: "على الرغم من أن التجارب السابقة أظهرت غياب الصدق وحسن النية لدى الولايات المتحدة في المفاوضات، فإن طهران لا تزال مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية".


وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه لا يوجد حتى الآن أي برنامج للقاء أو التفاوض مع مسؤولين أميركيين.


وكانت الولايات المتحدة قد كررت شروطها الثلاثة، مؤكدة أن على نظام الجمهورية الإسلامية التخلي الكامل عن برنامجه النووي وتخصيب اليورانيوم، وحلّ قواته الوكيلة، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.


وفي يوم الأربعاء، حذّر ترامب من أنه إذا لم تقبل طهران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق، فإن الهجوم المقبل على إيران سيكون "أسوأ بكثير" من عملية "مطرقة منتصف الليل" خلال حرب الأيام الاثني عشر.


وبحسب المصدر الغربي، تشير التقييمات الأخيرة إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في توجيه ضربة حاسمة تُفضي إلى إضعافٍ أقصى، وفي نهاية المطاف إلى انهيار بنية الحكم في إيران؛ وهو سيناريو قال إنه غير قابل للمقارنة، من حيث الحجم والشدة، بما شهدته إيران سابقاً.


ووصف المصدر العملية المرتقبة بأنها "غير مسبوقة"، مضيفاً: "سنكون أمام هجوم لم يشهد له مثيل من قبل".


وأشار إلى أن المحادثات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلصت أيضاً إلى أن الظروف الحالية للتحرك تختلف عن السابق، وأن صناع القرار يرون فيها "فرصة غير قابلة للتكرار"، ما رفع مستوى الاستعداد لتحمّل المخاطر مقارنة بحرب الأيام الاثني عشر.


وأضاف أن "واشنطن وتل أبيب تجنبتا خلال تلك الحرب الدخول في مخاطر أكبر، لكن النظرة السائدة الآن هي ضرورة استثمار الظرف القائم".


وأكد المصدر أن دور إسرائيل قد يغيّر أبعاد السيناريو المرتقب؛ ففي حال مشاركتها المباشرة، ستتسع رقعة العمليات، بحيث تبدو حرب الأيام الاثني عشر "صغيرة جداً" مقارنة بالخطط المطروحة حالياً.


وأشار إلى أن تخطيطاً قد أُنجز لمشاركة إسرائيل المباشرة في أي هجوم على إيران، لافتًا إلى أن إسرائيل في حالة تأهب كامل، وأن أحد السيناريوهات المطروحة هو استخدام شرارة لبدء المرحلة الجديدة، مثل محاولة إيران إطلاق أول صاروخ باتجاه إسرائيل.
 

وأوضح أن مثل هذه الخطوة قد توفر الذريعة اللازمة لبدء مرحلة أوسع وأكثر تدميراً من المواجهة، وختم: "القرار اتُّخذ. هذا سيحدث. المسألة الوحيدة هي التوقيت". (إيران إنترناشيونال)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: التوجيه الحالي هو الاستعداد ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قراراً آخر بشأن إيران خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران قد تفاجئ إسرائيل بـ"هجوم بري".. إقرأوا آخر تقرير من تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-01-31
Lebanon24
09:17 | 2026-01-31
Lebanon24
08:52 | 2026-01-31
Lebanon24
08:06 | 2026-01-31
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
07:59 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24