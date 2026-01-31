تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"حلفاء واشنطن" قلقون.. ماذا قيل عن تحركات ترامب؟
Lebanon 24
31-01-2026
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعدت مخاوف مسؤولين في دول المنطقة من دفع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بلاده نحو مواجهة عسكرية جديدة مع
إيران
، في وقت تتقلص فيه التأكيدات التي يقدمها
البيت الأبيض
لحلفائه بشأن الالتزام بضبط النفس.
ونقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر قولها إنّ الخطاب العلني للرئيس
ترامب
، بالتزامن مع استمرار تعزيز الحشود العسكرية في المنطقة، قد يضع الإدارة الأميركية في مسار "لا رجعة فيه" نحو توجيه ضربة عسكرية، رغم جهود الوساطة الإقليمية المكثفة.
وقال مسؤول رفيع للموقع إنه "بعد العملية الأميركية في فنزويلا والإطاحة بنيكولاس مادورو، لا شك في القدرات العسكرية للولايات المتحدة، لكن الغموض يكمن في الهدف النهائي من استهداف إيران".
وأضاف المسؤول أنه نظراً لحساسية الموقف الجيوسياسي، فإن الحلفاء يواجهون صعوبة في تحديد ما إذا كان ترامب يسعى لتغيير النظام في
طهران
أم مجرد توجيه رسالة ردع، خاصة مع وعوده المتكررة للمتظاهرين الإيرانيين بأن "المساعدة في الطريق".
في سياق متصل، تقود دول في المنطقة تحركات ديبلوماسية منسقة لمنع اندلاع حرب شاملة قد تزعزع الاستقرار.
وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه ترامب للموازنة بين طموحه لتعزيز الروابط التجارية في "شرق أوسط مستقر" وبين نهجه التصعيدي تجاه طهران.
ميدانياً، أكد الرئيس ترامب من المكتب البيضاوي يوم الجمعة تحرك "أسطول ضخم" من السفن الحربية باتجاه المنطقة، واصفا هذا الانتشار بأنه "أكبر مما تم حشده في فنزويلا".
وتتضمن التعزيزات الجديدة، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، خمس مدمرات صواريخ موجهة، سفينتان قتاليتان ساحليتان لتعقب الصواريخ
الإيرانية
.
وعلى الرغم من هذا التحشيد الذي يشبه الاستعدادات التي سبقت الضربات المشتركة مع
إسرائيل
العام الماضي، ترك ترامب الباب مواربا للدبلوماسية قائلا: "إذا توصلنا إلى اتفاق فهذا جيد، وإذا لم نتوصل، فسنرى ما سيحدث"، مؤكدا في الوقت ذاته اعتقاده بأن إيران "ترغب في التفاوض".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق
Lebanon 24
متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق
31/01/2026 16:56:00
31/01/2026 16:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجسّس بين "الحلفاء"... إسرائيل "ترصد" تحركات الجيش الأميركي في غزة
Lebanon 24
تجسّس بين "الحلفاء"... إسرائيل "ترصد" تحركات الجيش الأميركي في غزة
31/01/2026 16:56:00
31/01/2026 16:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ إسرائيليّ عن ثغرات في "خطة ترامب" لغزة.. ماذا قيلَ عن لبنان؟
Lebanon 24
حديثٌ إسرائيليّ عن ثغرات في "خطة ترامب" لغزة.. ماذا قيلَ عن لبنان؟
31/01/2026 16:56:00
31/01/2026 16:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يبتعد عن "حليفه"
Lebanon 24
"حزب الله" يبتعد عن "حليفه"
31/01/2026 16:56:00
31/01/2026 16:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
إسرائيل
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الانفجار الّذي هزّ إيران.. هذه حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري!
Lebanon 24
بعد الانفجار الّذي هزّ إيران.. هذه حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري!
09:21 | 2026-01-31
31/01/2026 09:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تنفي ضلوع إسرائيل وتكشف تفاصيل انفجار بندر عباس
Lebanon 24
إيران تنفي ضلوع إسرائيل وتكشف تفاصيل انفجار بندر عباس
09:17 | 2026-01-31
31/01/2026 09:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
Lebanon 24
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
08:52 | 2026-01-31
31/01/2026 08:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي
Lebanon 24
الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي
08:06 | 2026-01-31
31/01/2026 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
Lebanon 24
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
08:00 | 2026-01-31
31/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:21 | 2026-01-31
بعد الانفجار الّذي هزّ إيران.. هذه حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري!
09:17 | 2026-01-31
إيران تنفي ضلوع إسرائيل وتكشف تفاصيل انفجار بندر عباس
08:52 | 2026-01-31
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
08:06 | 2026-01-31
الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي
08:00 | 2026-01-31
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
07:59 | 2026-01-31
بعد الحديث عن نقله إلى ملجأ تحت الأرض.. شاهدوا الإطلالة الأولى لخامنئي
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 16:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 16:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 16:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24