"حلفاء واشنطن" قلقون.. ماذا قيل عن تحركات ترامب؟

تصاعدت مخاوف مسؤولين في دول المنطقة من دفع الرئيس الأميركي بلاده نحو مواجهة عسكرية جديدة مع ، في وقت تتقلص فيه التأكيدات التي يقدمها لحلفائه بشأن الالتزام بضبط النفس.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر قولها إنّ الخطاب العلني للرئيس ، بالتزامن مع استمرار تعزيز الحشود العسكرية في المنطقة، قد يضع الإدارة الأميركية في مسار "لا رجعة فيه" نحو توجيه ضربة عسكرية، رغم جهود الوساطة الإقليمية المكثفة.





وقال مسؤول رفيع للموقع إنه "بعد العملية الأميركية في فنزويلا والإطاحة بنيكولاس مادورو، لا شك في القدرات العسكرية للولايات المتحدة، لكن الغموض يكمن في الهدف النهائي من استهداف إيران".





وأضاف المسؤول أنه نظراً لحساسية الموقف الجيوسياسي، فإن الحلفاء يواجهون صعوبة في تحديد ما إذا كان ترامب يسعى لتغيير النظام في أم مجرد توجيه رسالة ردع، خاصة مع وعوده المتكررة للمتظاهرين الإيرانيين بأن "المساعدة في الطريق".





في سياق متصل، تقود دول في المنطقة تحركات ديبلوماسية منسقة لمنع اندلاع حرب شاملة قد تزعزع الاستقرار.





وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه ترامب للموازنة بين طموحه لتعزيز الروابط التجارية في "شرق أوسط مستقر" وبين نهجه التصعيدي تجاه طهران.





ميدانياً، أكد الرئيس ترامب من المكتب البيضاوي يوم الجمعة تحرك "أسطول ضخم" من السفن الحربية باتجاه المنطقة، واصفا هذا الانتشار بأنه "أكبر مما تم حشده في فنزويلا".





وتتضمن التعزيزات الجديدة، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، خمس مدمرات صواريخ موجهة، سفينتان قتاليتان ساحليتان لتعقب الصواريخ .





وعلى الرغم من هذا التحشيد الذي يشبه الاستعدادات التي سبقت الضربات المشتركة مع العام الماضي، ترك ترامب الباب مواربا للدبلوماسية قائلا: "إذا توصلنا إلى اتفاق فهذا جيد، وإذا لم نتوصل، فسنرى ما سيحدث"، مؤكدا في الوقت ذاته اعتقاده بأن إيران "ترغب في التفاوض".