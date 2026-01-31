تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"حلفاء واشنطن" قلقون.. ماذا قيل عن تحركات ترامب؟

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:52
A-
A+
حلفاء واشنطن قلقون.. ماذا قيل عن تحركات ترامب؟
حلفاء واشنطن قلقون.. ماذا قيل عن تحركات ترامب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصاعدت مخاوف مسؤولين في دول المنطقة من دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده نحو مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، في وقت تتقلص فيه التأكيدات التي يقدمها البيت الأبيض لحلفائه بشأن الالتزام بضبط النفس.
 
 
ونقل موقع "بوليتيكو" عن مصادر قولها إنّ الخطاب العلني للرئيس ترامب، بالتزامن مع استمرار تعزيز الحشود العسكرية في المنطقة، قد يضع الإدارة الأميركية في مسار "لا رجعة فيه" نحو توجيه ضربة عسكرية، رغم جهود الوساطة الإقليمية المكثفة.


وقال مسؤول رفيع للموقع إنه "بعد العملية الأميركية في فنزويلا والإطاحة بنيكولاس مادورو، لا شك في القدرات العسكرية للولايات المتحدة، لكن الغموض يكمن في الهدف النهائي من استهداف إيران".


وأضاف المسؤول أنه نظراً لحساسية الموقف الجيوسياسي، فإن الحلفاء يواجهون صعوبة في تحديد ما إذا كان ترامب يسعى لتغيير النظام في طهران أم مجرد توجيه رسالة ردع، خاصة مع وعوده المتكررة للمتظاهرين الإيرانيين بأن "المساعدة في الطريق".


في سياق متصل، تقود دول في المنطقة تحركات ديبلوماسية منسقة لمنع اندلاع حرب شاملة قد تزعزع الاستقرار.


وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه ترامب للموازنة بين طموحه لتعزيز الروابط التجارية في "شرق أوسط مستقر" وبين نهجه التصعيدي تجاه طهران.


ميدانياً، أكد الرئيس ترامب من المكتب البيضاوي يوم الجمعة تحرك "أسطول ضخم" من السفن الحربية باتجاه المنطقة، واصفا هذا الانتشار بأنه "أكبر مما تم حشده في فنزويلا".


وتتضمن التعزيزات الجديدة، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، خمس مدمرات صواريخ موجهة، سفينتان قتاليتان ساحليتان لتعقب الصواريخ الإيرانية.


وعلى الرغم من هذا التحشيد الذي يشبه الاستعدادات التي سبقت الضربات المشتركة مع إسرائيل العام الماضي، ترك ترامب الباب مواربا للدبلوماسية قائلا: "إذا توصلنا إلى اتفاق فهذا جيد، وإذا لم نتوصل، فسنرى ما سيحدث"، مؤكدا في الوقت ذاته اعتقاده بأن إيران "ترغب في التفاوض".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تجسّس بين "الحلفاء"... إسرائيل "ترصد" تحركات الجيش الأميركي في غزة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حديثٌ إسرائيليّ عن ثغرات في "خطة ترامب" لغزة.. ماذا قيلَ عن لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يبتعد عن "حليفه"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-01-31
Lebanon24
09:17 | 2026-01-31
Lebanon24
08:52 | 2026-01-31
Lebanon24
08:06 | 2026-01-31
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
07:59 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24