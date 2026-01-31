نوري المالكي: لعدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به

رأى رئيس "ائتلاف " نوري المالكي، أن اختيار وقياداتها "شأن وطني يجب أن يُحترم"، وشدد على ضرورة عدم التفريط بحق الشعب في اختيار من يثق به.

وقال المالكي: "الحياة السياسية والديمقراطية في وُلدت بعد مخاضٍ عنيف وتضحيات جسيمة".

أضاف إن "اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين"، مشدداً على أن "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني والحرية والشراكة السياسية". وقال: "من هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".

وشدد على أن "احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً لدينا". وأشار إلى أن ائتلافه يتطلع إلى "إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى.. على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية".