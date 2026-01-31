تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا ترحب باتفاق دمشق و"قسد"

Lebanon 24
31-01-2026 | 07:52
A-
A+
ألمانيا ترحب باتفاق دمشق وقسد
ألمانيا ترحب باتفاق دمشق وقسد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعاد القائم بأعمال سفارة ألمانيا في دمشق، كليمنس هاخ، التأكيد على ترحيب بلاده بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية و"قسد"، مشدداً على أن برلين ستواصل دعم هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائها.

ونشر الدبلوماسي الألماني تغريدة عبر منصة "إكس": "ترحّب ألمانيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقسد بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية".

وأضاف هاخ: "يُعدّ هذا الدمج السلمي خطوةً مهمة نحو بناء سوريا موحدة وشاملة وأساسا لتحقيق الاستقرار المستدام وتهيئة للتعافي الاقتصادي".

وأردف: "ستواصل ألمانيا دعم هذه العملية بالتعاون مع الشركاء الدوليين".

وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بالتزامن عن التوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار، وبدء إدماج تدريجي للمؤسسات العسكرية والإدارية، مع انتشار قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم الدولة إدارة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر الحدودية في المنطقة.

من جهته، أوضح قائد "قسد" مظلوم عبدي أن جوهر الاتفاق يتمحور حول وقف إطلاق النار وضمان خصوصية المناطق الكردية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيروت ترحب باتفاق دمشق و"قسد": مرسوم الرئيس الشرع ينصف الأكراد ويعزز السيادة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة لاسرائيل بالمعارك بين دمشق و"قسد"؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: الاتفاق المرتقب بين دمشق و"قسد" سيشمل حديد مناصب "قسد" في وزراتي الدفاع والداخلية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

الديمقراطية

قوات الأمن

الديمقراطي

دبلوماسي

ديمقراطي

من جهته

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-01-31
Lebanon24
09:17 | 2026-01-31
Lebanon24
08:52 | 2026-01-31
Lebanon24
08:06 | 2026-01-31
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
07:59 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24