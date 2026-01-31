ألمانيا ترحب باتفاق دمشق وقسد

أعاد القائم بأعمال سفارة ألمانيا في دمشق، كليمنس هاخ، التأكيد على ترحيب بلاده بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة و"قسد"، مشدداً على أن برلين ستواصل دعم هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائها.



ونشر الدبلوماسي الألماني تغريدة عبر منصة "إكس": "ترحّب ألمانيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقسد بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية".



وأضاف هاخ: "يُعدّ هذا الدمج السلمي خطوةً مهمة نحو بناء موحدة وشاملة وأساسا لتحقيق الاستقرار المستدام وتهيئة للتعافي الاقتصادي".



وأردف: "ستواصل ألمانيا دعم هذه العملية بالتعاون مع الشركاء الدوليين".



وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا " بالتزامن عن التوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار، وبدء إدماج تدريجي للمؤسسات العسكرية والإدارية، مع انتشار التابعة لوزارة الداخلية السورية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم الدولة إدارة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر الحدودية في المنطقة.



، أوضح قائد "قسد" مظلوم عبدي أن جوهر الاتفاق يتمحور حول وقف إطلاق النار وضمان خصوصية المناطق الكردية.

