ألمانيا ترحب باتفاق دمشق وقسد

عربي-دولي
ألمانيا ترحب باتفاق دمشق و"قسد"
Lebanon 24
31-01-2026
|
07:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد القائم بأعمال سفارة ألمانيا في دمشق، كليمنس هاخ، التأكيد على ترحيب بلاده بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة
السورية
و"قسد"، مشدداً على أن برلين ستواصل دعم هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائها.
ونشر الدبلوماسي الألماني تغريدة عبر منصة "إكس": "ترحّب ألمانيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقسد بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية".
وأضاف هاخ: "يُعدّ هذا الدمج السلمي خطوةً مهمة نحو بناء
سوريا
موحدة وشاملة وأساسا لتحقيق الاستقرار المستدام وتهيئة للتعافي الاقتصادي".
وأردف: "ستواصل ألمانيا دعم هذه العملية بالتعاون مع الشركاء الدوليين".
وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا
الديمقراطية
" بالتزامن عن التوصل إلى اتفاق شامل يشمل وقف إطلاق النار، وبدء إدماج تدريجي للمؤسسات العسكرية والإدارية، مع انتشار
قوات الأمن
التابعة لوزارة الداخلية السورية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم الدولة إدارة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر الحدودية في المنطقة.
من جهته
، أوضح قائد "قسد" مظلوم عبدي أن جوهر الاتفاق يتمحور حول وقف إطلاق النار وضمان خصوصية المناطق الكردية.
