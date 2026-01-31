تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد الحديث عن نقله إلى ملجأ تحت الأرض.. شاهدوا الإطلالة الأولى لخامنئي

Lebanon 24
31-01-2026 | 07:59
بعد الحديث عن نقله إلى ملجأ تحت الأرض.. شاهدوا الإطلالة الأولى لخامنئي
بعد الحديث عن نقله إلى ملجأ تحت الأرض.. شاهدوا الإطلالة الأولى لخامنئي photos 0
أطل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، علنًا لأداء الصلاة عند ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، وذلك بالتزامن مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وفق ما نقل حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وجاء في المنشور: "نبدأ اليوم احتفالات الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بحضور علي خامنئي في مرقد الإمام الخميني".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارير كانت قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع إلى نقل خامنئي إلى منشأة آمنة تحت الأرض، على خلفية مخاوف من احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران.
