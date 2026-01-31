تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد الحديث عن نقله إلى ملجأ تحت الأرض.. شاهدوا الإطلالة الأولى لخامنئي
Lebanon 24
31-01-2026
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطل
المرشد الأعلى
الإيراني
،
علي خامنئي
، اليوم السبت، علنًا لأداء الصلاة عند
ضريح
مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله
الخميني
، وذلك بالتزامن مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار
الثورة
الإسلامية، وفق ما نقل حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وجاء في المنشور: "نبدأ اليوم احتفالات الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بحضور علي
خامنئي
في مرقد الإمام الخميني".
وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارير كانت قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع إلى نقل خامنئي إلى منشأة آمنة تحت الأرض، على خلفية مخاوف من احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقديرات إسرائيلية استخبارية: حزب الله يهرب صواريخ وينقل جزءا من نشاطه إلى تحت الأرض (الحدث)
Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية استخبارية: حزب الله يهرب صواريخ وينقل جزءا من نشاطه إلى تحت الأرض (الحدث)
31/01/2026 16:56:22
31/01/2026 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: يجب التأكد من أن تكون الضمانات الأمنية قوية قبل الحديث عن الأراضي
Lebanon 24
فرنسا: يجب التأكد من أن تكون الضمانات الأمنية قوية قبل الحديث عن الأراضي
31/01/2026 16:56:22
31/01/2026 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى... هذه الصورة الأولى للفنان العربيّ الشهير من المستشفى
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى... هذه الصورة الأولى للفنان العربيّ الشهير من المستشفى
31/01/2026 16:56:22
31/01/2026 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الشرع للعربية.نت: التحركات التي يتم الحديث عنها بالساحل تحت أعين الدولة السورية
Lebanon 24
مستشار الشرع للعربية.نت: التحركات التي يتم الحديث عنها بالساحل تحت أعين الدولة السورية
31/01/2026 16:56:22
31/01/2026 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الأعلى
علي خامنئي
الإيراني
الجمهوري
الإسلام
الخميني
جمهورية
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الانفجار الّذي هزّ إيران.. هذه حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري!
Lebanon 24
بعد الانفجار الّذي هزّ إيران.. هذه حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري!
09:21 | 2026-01-31
31/01/2026 09:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تنفي ضلوع إسرائيل وتكشف تفاصيل انفجار بندر عباس
Lebanon 24
إيران تنفي ضلوع إسرائيل وتكشف تفاصيل انفجار بندر عباس
09:17 | 2026-01-31
31/01/2026 09:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
Lebanon 24
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
08:52 | 2026-01-31
31/01/2026 08:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي
Lebanon 24
الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي
08:06 | 2026-01-31
31/01/2026 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
Lebanon 24
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
08:00 | 2026-01-31
31/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:21 | 2026-01-31
بعد الانفجار الّذي هزّ إيران.. هذه حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري!
09:17 | 2026-01-31
إيران تنفي ضلوع إسرائيل وتكشف تفاصيل انفجار بندر عباس
08:52 | 2026-01-31
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
08:06 | 2026-01-31
الكونغرس الأميركي يفشل في تمويل الحكومة ويؤدي إلى إغلاق جزئي
08:00 | 2026-01-31
3 خيارات على طاولة ترامب... كيف سيواجه ايران؟
07:52 | 2026-01-31
ألمانيا ترحب باتفاق دمشق و"قسد"
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 16:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24