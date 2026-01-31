بعد الحديث عن نقله إلى ملجأ تحت الأرض.. شاهدوا الإطلالة الأولى لخامنئي

أطل ، ، اليوم السبت، علنًا لأداء الصلاة عند مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله ، وذلك بالتزامن مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الإسلامية، وفق ما نقل حسابه الرسمي على منصة "إكس".



وجاء في المنشور: "نبدأ اليوم احتفالات الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بحضور علي في مرقد الإمام الخميني".



وتأتي هذه الزيارة في ظل تقارير كانت قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع إلى نقل خامنئي إلى منشأة آمنة تحت الأرض، على خلفية مخاوف من احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران.

