إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات

أعلن أنّ بلاده مستعدة للالتزام بعدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك في إطار اتفاق نووي عادل ومتوازن يراعي مصالح الشعب ، مشددًا على أنّ رفع يشكّل شرطًا أساسيًا لأي تفاهم محتمل.





وأوضح عراقجي، في منشور له على منصة "إكس"، أنّ لم تسع يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدًا انفتاح على التوصل إلى اتفاق يكرّس مبدأ عدم امتلاك السلاح ، مقابل تقديم ضمانات واضحة وملموسة برفع العقوبات المفروضة عليها.





وأشار الإيراني إلى الدور الذي تلعبه وعدد من في دعم جهود السلام والاستقرار، معربًا عن شكر بلاده لما وصفه بالمساعي الأخوية الهادفة إلى خفض التوتر في المنطقة.





وأكد عراقجي أنّ إيران ترحّب بأي مبادرات إقليمية بنّاءة، وتبقى منفتحة على التواصل مع دول الجوار، في سبيل حماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع الاعتداءات غير المشروعة، على حد تعبيره.

