عربي-دولي
إيران تؤكد استعدادها لعدم امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات
Lebanon 24
31-01-2026
|
08:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
أنّ بلاده مستعدة للالتزام بعدم امتلاك أسلحة نووية، وذلك في إطار اتفاق نووي عادل ومتوازن يراعي مصالح الشعب
الإيراني
، مشددًا على أنّ رفع
العقوبات
يشكّل شرطًا أساسيًا لأي تفاهم محتمل.
وأوضح عراقجي، في منشور له على منصة "إكس"، أنّ
إيران
لم تسع يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدًا انفتاح
طهران
على التوصل إلى اتفاق يكرّس مبدأ عدم امتلاك السلاح
النووي
، مقابل تقديم ضمانات واضحة وملموسة برفع العقوبات المفروضة عليها.
وأشار
وزير الخارجية
الإيراني إلى الدور الذي تلعبه
تركيا
وعدد من
الدول الإقليمية
في دعم جهود السلام والاستقرار، معربًا عن شكر بلاده لما وصفه بالمساعي الأخوية الهادفة إلى خفض التوتر في المنطقة.
وأكد عراقجي أنّ إيران ترحّب بأي مبادرات إقليمية بنّاءة، وتبقى منفتحة على التواصل مع دول الجوار، في سبيل حماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع الاعتداءات غير المشروعة، على حد تعبيره.
