إيران تنفي ضلوع إسرائيل وتكشف تفاصيل انفجار بندر عباس

نفى مسؤولان إسرائيليان لرويترز أي ضلوع لإسرائيل في الانفجارات التي شهدتها اليوم السبت، مؤكدين أن العمليات لم تنفذها أو ، ووصفها المصدر بأنها "حادث داخلي"، بحسب ما نقلته القناة 13 .



وأفادت الرسمية بوقوع انفجار في مبنى بمدينة بندر عباس ، بينما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".



وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفا أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.



إلى ذلك، نفت وكالة تسنيم الإيرانية، السبت، صحة الأنباء المتداولة حول اغتيال قائد القوة البحرية في ، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة.



وذكرت الوكالة أن عدداً من القنوات على تطبيق "تلغرام" روّجت، خلال الساعات الماضية، وبشكل مكثف، شائعة تفيد باغتيال العميد تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري.



ونقلت "تسنيم" عن مصادر مطلعة أن هذه الأنباء "كاذبة تماماً، وتندرج في إطار حرب نفسية تقودها جهات معادية لإيران، بهدف بث البلبلة والتشويش الإعلامي"، وفق تعبيرها.



من جهتها، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن "مصدر مطلع" نفيه صحة الأنباء المتداولة حول وقوع عملية اغتيال في حادث شهدته مدينة بندر عباس.



وأكد المصدر أن ما جرى تداوله بهذا الشأن غير صحيح، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار المعلومات من المصادر الرسمية.

