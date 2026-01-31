الطاقة الذرية الإيرانية: سنأخذ التهديدات على محمل الجد

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد ، أن ما زالت في حالة حرب وإنها تأخذ التهديدات على محمل الجد.

وأضاف إسلامي، وفق ما نقله التلفزيون : "لا نحتاج إلى أسلحة نووية للردع، ونملك قدرات كافية لتحقيق هذا الهدف".

يأتي ذلك، فيما عززت قواتها في منطقة في الآونة الأخيرة، لا سيما عبر نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، بعد تهديد بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

ولوّح بالتدخل عسكرياً دعماً للمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للسلطات في إيران التي اندلعت أواخر كانون الأول، وفي مواجهة حملة القمع التي نفّذتها السلطات وأسفرت عن مقتل الآلاف.

إلا أنه أعرب لاحقاً عن "أمله" بتجنب القيام بعمل عسكري ضد إيران، فيما حذر من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها .

وكان ترامب قد أعلن أن إيران تريد إبرام اتفاق لتجنب عمل عسكري، مضيفاً أنه حدّد لطهران مهلة زمنية غير معلنة للرد على مقترحاته.

بالمقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة، أن إيران ترحب بالحوار ولا تسعى للحرب.