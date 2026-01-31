تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الطاقة الذرية الإيرانية: سنأخذ التهديدات على محمل الجد

Lebanon 24
31-01-2026 | 11:16
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن إيران ما زالت في حالة حرب وإنها تأخذ التهديدات على محمل الجد.

وأضاف إسلامي، وفق ما نقله التلفزيون الإيراني: "لا نحتاج إلى أسلحة نووية للردع، ونملك قدرات كافية لتحقيق هذا الهدف".

يأتي ذلك، فيما عززت الولايات المتحدة قواتها في منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، لا سيما عبر نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

ولوّح ترامب بالتدخل عسكرياً دعماً للمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للسلطات في إيران التي اندلعت أواخر كانون الأول، وفي مواجهة حملة القمع التي نفّذتها السلطات وأسفرت عن مقتل الآلاف.

إلا أنه أعرب لاحقاً عن "أمله" بتجنب القيام بعمل عسكري ضد إيران، فيما حذر من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وكان ترامب قد أعلن أن إيران تريد إبرام اتفاق لتجنب عمل عسكري، مضيفاً أنه حدّد لطهران مهلة زمنية غير معلنة للرد على مقترحاته.

بالمقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة، أن إيران ترحب بالحوار ولا تسعى للحرب.

 

 

Lebanon24
16:51 | 2026-01-31
Lebanon24
16:50 | 2026-01-31
Lebanon24
16:47 | 2026-01-31
Lebanon24
16:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:42 | 2026-01-31
Lebanon24
15:23 | 2026-01-31
