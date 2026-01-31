تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مصر تدعو لضبط النفس وإعادة فتح معبر رفح

Lebanon 24
31-01-2026 | 11:50
مصر تدعو لضبط النفس وإعادة فتح معبر رفح
دعت مصر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بمسؤولياتها، وذلك قبيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وجاءت الدعوة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين في القطاع خلال الساعات الماضية.

كما حثّ البيان، على تجنب أي إجراءات قد "تقوض المسار القائم"، مؤكداً على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وأدانت مصر بأشد العبارات ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار، معتبرة أنها "تهدد المسار السياسي" وتعيق الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الأمني والإنساني في القطاع.

وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات حسب مصادر طبية فلسطينية. وبررت إسرائيل الهجمات كرد على خروج أفراد من نفق في رفح دون تنسيق.

ويُعد فتح معبر رفح خطوة محورية ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية السابقة، حيث تشكل نقطة عبور حيوية للمساعدات وإعادة الإعمار.
مصر تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر سيبحثان في إسرائيل فتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إعادة فتح معبر رفح ربما تكون غدا الخميس
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول فلسطيني: إعادة فتح معبر رفح الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
16:51 | 2026-01-31
Lebanon24
16:50 | 2026-01-31
Lebanon24
16:47 | 2026-01-31
Lebanon24
16:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:42 | 2026-01-31
Lebanon24
15:23 | 2026-01-31
