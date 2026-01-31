مصر تدعو لضبط النفس وإعادة فتح معبر رفح

دعت مصر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بمسؤولياتها، وذلك قبيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع ، في بيان صادر عن .



وجاءت الدعوة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في القطاع خلال الساعات الماضية.



كما حثّ البيان، على تجنب أي إجراءات قد "تقوض المسار القائم"، مؤكداً على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.



وأدانت مصر بأشد العبارات ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، معتبرة أنها "تهدد المسار السياسي" وتعيق الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الأمني والإنساني في القطاع.



وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات حسب مصادر طبية فلسطينية. وبررت الهجمات كرد على خروج أفراد من نفق في رفح دون تنسيق.



ويُعد فتح معبر رفح خطوة محورية ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام السابقة، حيث تشكل نقطة عبور حيوية للمساعدات وإعادة الإعمار.



