في بلد عربي.. توقف مفاجئ لحركة بيع وشراء الذهب

تشهد أسواق المحلية حالة من الجمود وتوقف حركة البيع والشراء، نتيجة التذبذب الحاد والمتكرر في أسعار المعدن النفيس خلال الساعات الماضية. وقد لجأ التجار إلى تجميد المعاملات تجنباً لخسائر مفاجئة، بينما يمتنع المشترون عن الشراء بناءً على نصائح الخبراء.



في هذا السياق، أوضح الذهب في الغرفة التجارية ، منيب، أن توقف التعاملات أمر طبيعي في فترات التقلب الشديد، لحين استقرار الأسعار. وأشار إلى غياب رؤية مستقبلية واضحة للأسعار بسبب التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتلاحقة والمتناقضة أحياناً.



كما لفت إلى أن الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية يعود إلى عمليات تصحيح للمضاربة على الذهب الورقي، مما دفع حامليه للبيع لتغطية مراكزهم المالية.



من جانبه، أوضح ، الرئيس التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن السوق المحلية تكبدت خسائر أسبوعية تقدر بنحو 600 جنيه في غرام عيار 21، بينما تراجعت الأوقية عالمياً نحو 510 دولارات. وشدد على ضرورة توافق التسعير المحلي مع الأسعار العالمية، محذراً من استمرار غير المبررة بينهما والتي تصل حالياً إلى حوالي 230 جنيهاً للغرام. (سكاي نيوز)



