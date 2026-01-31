بصور عسكرية في "عرض البحر".. أميركا تضغط على إيران شاهدوها

تزامن نشر الصور مع تحذير وجهته القيادة الأميركية الوسطى للحرس الثوري من أي سلوك غير آمن خلال مناورات بحرية مُعلنة في مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات "تزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد". وأشار البيان إلى حق في التدريبات المهنية، لكنه شدد على القوات بالمعايير الدولية وعلى جاهزيتها.يأتي هذا النشاط في إطار تعزيزات عسكرية أميركية في المنطقة تشمل نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وذلك ضمن سلسلة من التحركات التي تلت تحذيرات الرئيس الأميركي السابق من رد عسكري محتمل إذا لم تعقد مفاوضات تشمل برنامجيها والصاروخي. (سكاي نيوز)