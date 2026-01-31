تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بصور عسكرية في "عرض البحر".. أميركا تضغط على إيران شاهدوها

Lebanon 24
31-01-2026 | 12:39
بصور عسكرية في عرض البحر.. أميركا تضغط على إيران شاهدوها
بصور عسكرية في عرض البحر.. أميركا تضغط على إيران شاهدوها photos 0
نشرت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) صوراً تظهر عمليات صيانة وتفقد فني على متن المدمرة الصاروخية "يو إس إس ميتشر" أثناء وجودها في مياه المنطقة. وجاء النشر في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الإيرانية توتراً ملحوظاً.

تزامن نشر الصور مع تحذير وجهته القيادة الأميركية الوسطى للحرس الثوري الإيراني من أي سلوك غير آمن خلال مناورات بحرية مُعلنة في مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات "تزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد". وأشار البيان إلى حق إيران في التدريبات المهنية، لكنه شدد على التزام القوات الأمريكية بالمعايير الدولية وعلى جاهزيتها.

يأتي هذا النشاط في إطار تعزيزات عسكرية أميركية في المنطقة تشمل نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وذلك ضمن سلسلة من التحركات التي تلت تحذيرات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من رد عسكري محتمل إذا لم تعقد طهران مفاوضات تشمل برنامجيها النووي والصاروخي. (سكاي نيوز)
Sailors aboard guided-missile destroyer USS Mitscher (DDG 57) conduct routine maintenance while sailing in the Arabian Sea, Jan 16. Mitscher is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations to support maritime security and stability in the Middle East.
Sailors aboard guided-missile destroyer USS Mitscher (DDG 57) conduct routine maintenance while sailing in the Arabian Sea, Jan 16. Mitscher is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations to support maritime security and stability in the Middle East.

Sailors aboard guided-missile destroyer USS Mitscher (DDG 57) conduct routine maintenance while sailing in the Arabian Sea, Jan 16. Mitscher is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations to support maritime security and stability in the Middle East.

 
