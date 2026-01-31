مناورة إيران وروسيا والصين.. تأجيل بعد تحذير "سنتكوم"

أعلنت وكالة تسنيم تأجيل المناورة البحرية المشتركة التي تجمع والصين وروسيا، بعد تحذير صادر عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بشأن إجراء المناورة في مضيق هرمز.



وقالت تسنيم، السبت، إن النسخة الثامنة من المناورة البحرية، التي كانت مقررة في 1 و2 شباط بمشاركة في إيران إلى جانب وروسيا، أُرجئت إلى أواخر الشهر نفسه.



وبحسب التقرير، ستُجرى المناورة التي تحمل اسم "حزام الأمن البحري" في شمال المحيط ، بهدف تعزيز التعاون البحري متعدد الأطراف. وكانت وسائل إعلام قد تحدثت سابقًا عن احتمال إجرائها في مضيق هرمز وبحر والمحيط الهندي.



وكانت سنتكوم قد أصدرت بيانًا الجمعة 30 كانون الثاني حذرت فيه من تنفيذ المناورة في مضيق هرمز، داعية إلى تجنب أي سلوك "مثير للتوتر وغير آمن" في هذا الممر الدولي، ومشددة على أن التدريبات العسكرية يجب أن تُجرى "بشكل آمن ومهني".



كما نقلت إيران إنترناشيونال عن مصدر غربي أن صناع القرار في وتل أبيب يعتبرون العمل العسكري ضد إيران "شبه مؤكد"، وأن الخلاف يدور حول توقيت بدء العملية.



وفي السياق نفسه، كان الرئيس الأميركي قد تطرق مرارًا إلى احتمال التدخل في إيران، محذرًا من قمع المحتجين، ومشيرًا إلى أن "أسطولًا ضخمًا" من القوات البحرية الأميركية في طريقه إلى إيران.

Advertisement