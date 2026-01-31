تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مناورة إيران وروسيا والصين.. تأجيل بعد تحذير "سنتكوم"

Lebanon 24
31-01-2026 | 13:25
A-
A+
مناورة إيران وروسيا والصين.. تأجيل بعد تحذير سنتكوم
مناورة إيران وروسيا والصين.. تأجيل بعد تحذير سنتكوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وكالة تسنيم تأجيل المناورة البحرية المشتركة التي تجمع إيران والصين وروسيا، بعد تحذير صادر عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بشأن إجراء المناورة في مضيق هرمز.

وقالت تسنيم، السبت، إن النسخة الثامنة من المناورة البحرية، التي كانت مقررة في 1 و2 شباط بمشاركة القوات البحرية في إيران إلى جانب الصين وروسيا، أُرجئت إلى أواخر الشهر نفسه.

وبحسب التقرير، ستُجرى المناورة التي تحمل اسم "حزام الأمن البحري" في شمال المحيط الهندي، بهدف تعزيز التعاون البحري متعدد الأطراف. وكانت وسائل إعلام قد تحدثت سابقًا عن احتمال إجرائها في مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي.

وكانت سنتكوم قد أصدرت بيانًا الجمعة 30 كانون الثاني حذرت فيه من تنفيذ المناورة في مضيق هرمز، داعية إلى تجنب أي سلوك "مثير للتوتر وغير آمن" في هذا الممر الدولي، ومشددة على أن التدريبات العسكرية يجب أن تُجرى "بشكل آمن ومهني".

كما نقلت إيران إنترناشيونال عن مصدر غربي أن صناع القرار في واشنطن وتل أبيب يعتبرون العمل العسكري ضد إيران "شبه مؤكد"، وأن الخلاف يدور حول توقيت بدء العملية.

وفي السياق نفسه، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تطرق مرارًا إلى احتمال التدخل في إيران، محذرًا من قمع المحتجين، ومشيرًا إلى أن "أسطولًا ضخمًا" من القوات البحرية الأميركية في طريقه إلى إيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد "سنتكوم" والشرع يبحثان وقف إطلاق النار ونقل معتقلي داعش
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسبا لهجوم محتمل على إيران.. قائد "سنتكوم" يصل إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذّر من أي "مغامرة عسكرية" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رادار على وضع القتال.. طوكيو تحتج على "مناورة خطِرة" لمقاتلات صينية قرب أوكيناوا
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات البحرية

دونالد ترامب

تل أبيب

دونالد

واشنطن

الهندي

ترامب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-01-31
Lebanon24
16:50 | 2026-01-31
Lebanon24
16:47 | 2026-01-31
Lebanon24
16:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:42 | 2026-01-31
Lebanon24
15:23 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24