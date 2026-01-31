ترامب عن إيران: ترغب بالتفاوض لكن أهدافها غير واضحة

قال الرئيس الأميركي إن "تتحدث معنا وسنرى ما يمكن أن نفعل"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن البوح عن خطتنا تجاه إيران".



وأضاف أن إيران "ترغب دائمًا بالتفاوض"، معتبرًا أن أهدافها "غير واضحة".

وقال:" لم ينجح التفاوض مع إيران بتفكيك برنامجها لذا اضطررنا لتفكيكه بطريقة مختلفة".