محادثات أميركية–روسية في فلوريدا حول أوكرانيا

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن إجراء محادثات مع نظيره الروسي كيريل دميترييف في ولاية فلوريدا، وصفها بـ"المثمرة والبناءة". وجاء الاجتماع في إطار الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأميركي لإنهاء الحرب في .



ضم الوفد الأميركي المشارك في اللقاء وزير الخزانة سكوت بيسنت، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ومستشار جوش غرونباوم. وأشار ويتكوف إلى أن الاجتماع كان "مشجعاً"، معتبراً أنه يُظهر أن "تبذل جهوداً من أجل السلام"، دون تفاصيل ملموسة حول مخرجات المباحثات.



وتأتي هذه المحادثات ضمن تحركات دبلوماسية مكثفة تقوم بها مع وأطراف دولية أخرى، سعياً لتهيئة مسار تفاوضي قد يؤدي إلى إنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.



