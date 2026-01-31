تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

محادثات أميركية–روسية في فلوريدا حول أوكرانيا

Lebanon 24
31-01-2026 | 14:38
محادثات أميركية–روسية في فلوريدا حول أوكرانيا
أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن إجراء محادثات مع نظيره الروسي كيريل دميترييف في ولاية فلوريدا، وصفها بـ"المثمرة والبناءة". وجاء الاجتماع في إطار الجهود الدبلوماسية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ضم الوفد الأميركي المشارك في اللقاء وزير الخزانة سكوت بيسنت، وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، ومستشار البيت الأبيض جوش غرونباوم. وأشار ويتكوف إلى أن الاجتماع كان "مشجعاً"، معتبراً أنه يُظهر أن روسيا "تبذل جهوداً من أجل السلام"، دون الكشف عن تفاصيل ملموسة حول مخرجات المباحثات.

وتأتي هذه المحادثات ضمن تحركات دبلوماسية مكثفة تقوم بها واشنطن مع موسكو وأطراف دولية أخرى، سعياً لتهيئة مسار تفاوضي قد يؤدي إلى إنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.
