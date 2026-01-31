مصر وإيران تبحثان الأوضاع الإقليمية عبر اتصال هاتفي رئاسي

أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره مسعود بيزشكيان، ناقشا خلاله التطورات المتسارعة في المنطقة في ظل تصاعد التوترات.



أعرب الرئيس السيسي عن "بالغ القلق" إزاء الأوضاع الراهنة، مؤكداً على ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية. وأشار إلى أن الحلول الدبلوماسية هي "السبيل الوحيد والأمثل" لتسوية الأزمات، مما يحول دون مزيد من عدم الاستقرار في .



وأكد السيسي استمرار مصر في بذل جهودها لإعادة وإيران إلى طاولة المفاوضات، للوصول إلى تسوية سلمية وشاملة للملف الإيراني. وذكر أنه ناقش أهمية هذا المسار مع الرئيس الأميركي خلال لقائهما مؤخراً على هامش منتدى دافوس.



من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للدور المصري في تجنب التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع لدعم الاستقرار في المنطقة.



Advertisement