عربي-دولي

مصر وإيران تبحثان الأوضاع الإقليمية عبر اتصال هاتفي رئاسي

Lebanon 24
31-01-2026 | 15:02
مصر وإيران تبحثان الأوضاع الإقليمية عبر اتصال هاتفي رئاسي
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، ناقشا خلاله التطورات المتسارعة في المنطقة في ظل تصاعد التوترات.

أعرب الرئيس السيسي عن "بالغ القلق" إزاء الأوضاع الراهنة، مؤكداً على ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية. وأشار إلى أن الحلول الدبلوماسية هي "السبيل الوحيد والأمثل" لتسوية الأزمات، مما يحول دون مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد السيسي استمرار مصر في بذل جهودها لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، للوصول إلى تسوية سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني. وذكر أنه ناقش أهمية هذا المسار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما مؤخراً على هامش منتدى دافوس.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للدور المصري في تجنب التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع القاهرة لدعم الاستقرار في المنطقة.
اتصال إماراتي–مصري لبحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية
الرئيس الإيراني ونظيره الروسي بحثا في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الدولية
وزير الخارجية عباس عراقجي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
"رويترز" عن مصدر في الخارجية التركية: وزير الخارجية التركي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني ضرورة اللجوء إلى المفاوضات لحل التوترات الإقليمية الراهنة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

دبلوماسي

الإيراني

القاهرة

