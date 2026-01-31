مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!

توقع أحد الخبراء البارزين انخفاض سعر الفضة بشكل كبيرٍ في المرحلة المقبلة، وذلك بعدما شهد هبوطاً ملحوظاً، يوم الجمعة.





وقال محلل السلع المخضرم والمدير الإداري في مجموعة "CPM" إنه يتوقع انخفاضاً إضافياً في سعر الفضة بنسبة 17% ليصل إلى 68 دولاراً للأونصة، وفق ما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر".





وشهد المعدن النفيس - الذي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي مدفوعاً بمزيج من العوامل الاقتصادية وخوف المستثمرين من فوات الفرصة - تصحيحاً حاداً يوم الجمعة. فبعد ارتفاعها بأكثر من 200%، تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 30% يوم الجمعة مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي وردود فعل المستثمرين على اختيار لمرشح لرئاسة .





لكن كريستيان أشار إلى أن التراجع قد يستمر، مضيفاً أنه يترقب بعض المؤشرات لتقييم ما إذا كانت الفضة ستشهد مزيداً من الانخفاض.





ويعتقد كريستيان، على سبيل المثال، أن أسعار الفضة قد تبقى مرتفعة أو ترتفع حتى عام 2026، حتى بعد عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة، ويعود ذلك إلى أن المخاوف العامة بشأن التضخم، وقوة الدولار الأميركي، وغيرها من المخاطر التي دفعت المزيد من المستثمرين إلى الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، ستظل عوامل مؤثرة.





لكن، في حال تراجع سعر الفضة أكثر، يعتقد كريستيان أن المتداولين قد يخرجون من السوق بشكل جماعي، وقال: "هكذا تتصرف الأسواق، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من تدفق المضاربين إلى سوق يشهد ارتفاعاً صاروخياً، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ عندما ينسحبون. لقد تكرر هذا الأمر مراراً وتكراراً".

