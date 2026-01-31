مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة

أكد مسؤول رفيع المستوى لصحيفة " "، عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول وجود تغير في موقف تجاه التصعيد في المنطقة.



ونوَّه المصدر بأن تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي لجميع الخلافية بين وإيران من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية.



وشدّد المصدر في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، على رفض السعودية استخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد .



