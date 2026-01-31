في 3 أيام فقط.. القوات الروسية تُسيطر على 4 بلدات

أعلنت عن إحراز تقدم ميداني لافت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر كانون الثاني، تمثل في السيطرة على 4 بلدات استراتيجية وتكبيد القوات خسائر بشرية ومادية فادحة على مختلف محاور القتال.



أفادت الوزارة في بيانها الصادر يوم السبت عن سيطرة قواتها على بلدتي "توريتسكوي" في مقاطعة دونيتسك و"بيتروفكا" في مقاطعة زابوريجيا، حيث تم على قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو الأخيرة والسيطرة على منطقة دفاعية بمساحة 5 كيلومترات.

وكان يوم الجمعة قد شهد السيطرة على بلدة "بيرستوك" في دونيتسك، بينما أعلنت الوزارة يوم الخميس عن تحرير بلدة "بيلايا بيريزا" في مقاطعة سومي، مع تحسين المواقع القتالية في مناطق عدة.



وعلى صعيد المواجهات الميدانية، كشفت الدفاع الروسية عن تحييد نحو 1205 عسكريين أوكرانيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أشارت إلى أن القوات الأوكرانية فقدت في منطقة عمليات "مجموعة الجنوب" أكثر من 1020 جندياً و18 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع، وذلك خلال أسبوع واحد.



وفيما يخص الدفاع الجوي، أعلن البيان عن تدمير صاروخ من طراز "هيمارس"، و4 قنابل جوية موجهة، بالإضافة إلى إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة.



