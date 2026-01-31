تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
-8
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في 3 أيام فقط.. القوات الروسية تُسيطر على 4 بلدات
Lebanon 24
31-01-2026
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
عن إحراز تقدم ميداني لافت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر كانون الثاني، تمثل في السيطرة على 4 بلدات استراتيجية وتكبيد القوات
الأوكرانية
خسائر بشرية ومادية فادحة على مختلف محاور القتال.
أفادت الوزارة في بيانها الصادر يوم السبت عن سيطرة قواتها على بلدتي "توريتسكوي" في مقاطعة دونيتسك و"بيتروفكا" في مقاطعة زابوريجيا، حيث تم
القضاء
على قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو الأخيرة والسيطرة على منطقة دفاعية بمساحة 5 كيلومترات.
وكان يوم الجمعة قد شهد السيطرة على بلدة "بيرستوك" في دونيتسك، بينما أعلنت الوزارة يوم الخميس عن تحرير بلدة "بيلايا بيريزا" في مقاطعة سومي، مع تحسين المواقع القتالية في مناطق عدة.
وعلى صعيد المواجهات الميدانية، كشفت الدفاع الروسية عن تحييد نحو 1205 عسكريين أوكرانيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أشارت إلى أن القوات الأوكرانية فقدت في منطقة عمليات "مجموعة الجنوب" أكثر من 1020 جندياً و18 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع، وذلك خلال أسبوع واحد.
وفيما يخص الدفاع الجوي، أعلن البيان عن تدمير صاروخ من طراز "هيمارس"، و4 قنابل جوية موجهة، بالإضافة إلى إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في أوكرانيا
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في أوكرانيا
01/02/2026 13:59:58
01/02/2026 13:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في مقاطعة زابوريجيا
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في مقاطعة زابوريجيا
01/02/2026 13:59:58
01/02/2026 13:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة في دونيتسك
01/02/2026 13:59:58
01/02/2026 13:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيا
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيا
01/02/2026 13:59:58
01/02/2026 13:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
الأوكرانية
القضاء
الروس
بيترو
بيريز
توريت
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الثانية... إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق
Lebanon 24
للمرة الثانية... إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق
06:50 | 2026-02-01
01/02/2026 06:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في أميركا... قطار اصطدم بشاحنة وسط عاصفة شتوية
Lebanon 24
في أميركا... قطار اصطدم بشاحنة وسط عاصفة شتوية
06:46 | 2026-02-01
01/02/2026 06:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود إلى الواجهة: "حرب عظيمة لـ7 أشهر"
Lebanon 24
تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود إلى الواجهة: "حرب عظيمة لـ7 أشهر"
06:27 | 2026-02-01
01/02/2026 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي
Lebanon 24
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي
06:18 | 2026-02-01
01/02/2026 06:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" أمام 3 إحتمالات... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ عن سلاحه؟
Lebanon 24
"حزب الله" أمام 3 إحتمالات... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ عن سلاحه؟
06:00 | 2026-02-01
01/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
14:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:50 | 2026-02-01
للمرة الثانية... إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق
06:46 | 2026-02-01
في أميركا... قطار اصطدم بشاحنة وسط عاصفة شتوية
06:27 | 2026-02-01
تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود إلى الواجهة: "حرب عظيمة لـ7 أشهر"
06:18 | 2026-02-01
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي
06:00 | 2026-02-01
"حزب الله" أمام 3 إحتمالات... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ عن سلاحه؟
05:30 | 2026-02-01
زلزال ضرب إيران.. كم بلغت قوته؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 13:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 13:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 13:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24