عربي-دولي
بديل الخيار العسكري.. هل تنجح أنقرة في نزع فتيل "الانفجار" مع إيران؟
Lebanon 24
31-01-2026
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
عن مسؤول
تركي
قوله إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد يمنح أنقرة فرصة ديبلوماسية لمحاولة حل الأزمة المتصاعدة مع
إيران
، مشيراً إلى أن التهديد العسكري المباشر ضد طهران قد يُرجأ بانتظار نتائج وساطة تركية محتملة.
وكشف المسؤول أن تركيا قد تعرض حلاً تقنياً للأزمة يتضمن نقل مخزون اليورانيوم
الإيراني
المخصب إلى الأراضي التركية، مع اشتراط عدم إعادته إلى إيران، وذلك لضمان تجريد طهران من المواد التي قد تُستخدم في أغراض عسكرية وتجنب المواجهة المسلحة في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
قد قال، الأحد، إن إيران تتفاوض بجدية مع
الولايات المتحدة
، آملاً أن "تتفاوض
إيران على
شيء مقبول".
وأضاف في وقت سابق، إن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب: "إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث"، ملمحاً إلى احتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وأشار الرئيس الأميركي منتقداً التجارب السابقة: "في آخر مرة كنا نتفاوض معهم اضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر".
ويأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن وجود "تقدم" نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأميركية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري.
وكتب لاريجاني، السبت، في منشور على منصة "إكس": "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها
وسائل الإعلام
، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم"، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيداً عن التصعيد الإعلامي.
Advertisement
