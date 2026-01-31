بديل الخيار العسكري.. هل تنجح أنقرة في نزع فتيل "الانفجار" مع إيران؟

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول قوله إن الرئيس الأميركي قد يمنح أنقرة فرصة ديبلوماسية لمحاولة حل الأزمة المتصاعدة مع ، مشيراً إلى أن التهديد العسكري المباشر ضد طهران قد يُرجأ بانتظار نتائج وساطة تركية محتملة.



وكشف المسؤول أن تركيا قد تعرض حلاً تقنياً للأزمة يتضمن نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الأراضي التركية، مع اشتراط عدم إعادته إلى إيران، وذلك لضمان تجريد طهران من المواد التي قد تُستخدم في أغراض عسكرية وتجنب المواجهة المسلحة في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي قد قال، الأحد، إن إيران تتفاوض بجدية مع ، آملاً أن "تتفاوض شيء مقبول".





وأضاف في وقت سابق، إن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.





وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب: "إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث"، ملمحاً إلى احتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي.





وأشار الرئيس الأميركي منتقداً التجارب السابقة: "في آخر مرة كنا نتفاوض معهم اضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر".





ويأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن وجود "تقدم" نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأميركية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري.





وكتب لاريجاني، السبت، في منشور على منصة "إكس": "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها ، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم"، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيداً عن التصعيد الإعلامي.